Как спасти урожай?

Я уверена, что урожай будет, только с опозданием на пару недель.

Ночи холодные, чтобы все росло, нужно чтобы было не ниже 16-18 градусов. Поэтому надо запастись терпением, лето наконец-то пришло.

Однако над сохранением урожая тулякам действительно придется покорпеть. Туманы и сильные росы – прямая угроза для картофеля и помидоров.

Картофель и томаты, которые уже заболели фитофторозом, надо в срочном порядке лечить и обрабатывать. Если здоровы, то совершенно не лишним будет обработать для профилактики.

Фитофтора - грибковое заболевание растений. Главный признак – почернение, темные пятна, гниль на листьях и стеблях. Споры грибка с листьев могут попадать в землю, заражая клубни картофеля. Грибок представляет серьезную угрозу урожаю.

И если картошка заболела фитофторой, надо ее лечить.

Начинать надо с профилактики — вносить фосфорно-калийные удобрения. Для этого отлично подойдет зола. Окучивать картофель несколько раз за сезон. Толстый слой земли предохранит от распространения грибка. Примерно за 10 дней до выкапывания урожая ботву срезать, чтобы споры грибка не попали на плоды.

Не медлить с уборкой урожая, убирать картошку в сухую погоду. Сажать томаты, баклажаны, перец и картофель в разных концах участка. Все пасленовые подвержены поражению фитофторой. И если грибок поразил томаты, он тут же перекинется на картофель и так далее. Обрабатывать картофель современными химическими препаратами от фитофторы.

Наиболее эффективной является профилактика и лечение фитофтороза картофеля препаратами фирмы Сингента (Syngenta). Такие меры применяются только в случае тотального заражения.

Часто растения обрабатывают стимуляторами роста, которые повышают устойчивость картофеля к фитофторе. Для этой роли лучше всего подходят препараты: оксигумат — 150 мл, экосил — 5 мл, эпин — 3 мл, эпин плюс — 3 мл или экосил ВЭ — 5 мл в расчете на 15 л воды.

Из народных средств эффективны зола, компост и мочевина. Золу можно использовать как сухую для посыпания, так и раствор для опрыскивания. Пропорции: 1 л золы, 10 л воды, 200 грамм мыла.

Компост и мочевина – 1 кг и 1 ст. л. соответственно. Пропорции рассчитаны на 10 л воды. Настаивать такой раствор необходимо 4-5 дней, а опрыскивать раз в две недели.

По моим прогнозам, если август будет теплый, то все начнет активно расти, и на урожай к сентябрю жаловаться не придется.