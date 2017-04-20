Что посадить на могиле близкого

В жизни каждого из нас наступает момент, когда мы теряем близких нам людей. И каждый сталкивается с посещением кладбища. Оно должно создавать атмосферу светлой печали и быть удобным для тех, кто приходит вспомнить усопшего. Хочется достойно оформить место захоронения и отдать напоследок почесть ушедшему от нас близкому человеку. Какие же цветы лучше посадить на могилке?

В таких моментах больше задумываешься о практичности, а также нужно понимать, что все должно быть в меру, ведь это не простая клумба в огороде… Растения, которые хочется посадить, должны быть неприхотливы, морозоустойчивы и желательно — многолетними. Вот коротенькая подборка для различных условий.

Если кладбище заливается лучами солнца, идеально подойдут камнеломки, очитки, молодило, гвоздика. Для полутени подойдут маргаритки, незабудки, анютины глазки, ландыши.

Обычно старые кладбища засажены множеством деревьев, таких как березы, рябины и ели. В таких местах совсем мало света. В этом случае будет идеально посадить барвинок. Барвинки быстро разрастаются вширь, образуя целые подушки из яркой сочной зелени. В древности барвинки широко использовались в магии. Древние кельты наделяли барвинок защитными свойствами и называли его «колдовская фиалка». Барвинки считались растениями памяти и прошлого, верности и вечной любви. Они высаживались на могилах в знак вечной любви и памяти.

Для тех, кто редко посещает кладбище, больше подойдут кустарники, либо деревья, сохраняющие вечную память. Такими в основном считаются ель, можжевельник, сосна, туя и другие хвойные. Многообразие растений поможет каждому подобрать именно то, которое придется к месту и будет по душе. И конечно, нужно обратить особое внимание на цветы, которые любил усопший… Растения и цветы, высаживаемые на могилах близких нам людей, являются символом памяти об умерших, выражением нашей любви к ним.