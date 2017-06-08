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Садовод
Десять важных дел в июне

Десять важных дел в июне

Что необходимо сделать в саду и на огороде в первую очередь.

  1. Если вы обработали яблони от парши, а крыжовник от мучнистой росы по молодым листьям, то сейчас опрыскивание надо повторить по молодым завязям.
  2. Сорняки можно уничтожить жидкостью «Раундап», а также систематически угнетать, срезая их на глубине 2 см плоскорезом Фокина и оставляя прямо под кустами и деревьями. Это будет и мульчей, предохраняющей почву от пересыхания, и органической подкормкой.
  3. На кустах черной смородины могут появиться оранжевые пятнышки — столбчатая ржавчина или крупные оранжевые вздутия — бокальчатая ржавчина. Можно обработать кусты медьсодержащим препаратом (например, «Хомом»). Можно использовать биопрепараты «Фитоспорин» или «Циркон».
  4. Если на кустах и деревьях появилась тля, опрыскивайте их, особенно концы веток, настоем хвойных игл или луковой шелухи. Можно использовать настой цитрусовых корок или растворить 3 столовые ложки мочевины в 10 л воды.
  5. В начале месяца можно высевать позднюю морковь, черную редьку, высаживать в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых томатов, кабачков, тыкв, свеклы, однолетних цветов, георгинов и гладиолусов.
  6. Во влажную погоду на землянике и малине может появиться серая гниль. Посыпьте почву вокруг кустов золой, а сами кусты опрыскайте «Фитоспорином» или «Цирконом». После такой обработки есть ягоды можно уже через 2−3 дня после опрыскивания.
  7. В теплицах растения плохо завязывают плоды? Раз в 10 дней по утрам опрыскивайте их «Завязью» или «Бутоном».
  8. Если в кустиках земляники появилась слюнявка-пенница, облейте их очень горячей водой (60−65 °С) с добавлением марганцовки. Раствор должен быть ярко-розовым.
  9. В последний раз надо окучить картофель. Если обнаружили колорадских жуков, обработайте посадки препаратом «Сонет».
  10. В теплице в конце месяца следует опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза препаратами «Фитоспорин» или «Циркон».
Автор: Людмила Коняхина, сегодня, в 13:00 +1
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