Обустраиваем газон на даче

Насыщенный зеленый цвет дает отдых глазам, а также поднимает настроение. Каждый раз, когда вы любуетесь своим газоном, вы еще и получаете «прививку» здоровья от лужайки. У вас ещё нет своего газона? За дело!

Наличие вокруг дома зеленого травяного покрова уменьшает количество пыли. В среднем на один гектар газонная трава может удерживать до 60 тонн частичек пыли. А это значит, что аллергикам газон возле дома показан как лекарство. Также травяной ковер между дорогой или улицей и домом значительно снижает уровень внешнего шума.

Удивительно, но зеленый газон снижает температуру воздуха на 5-8 градусов! Поэтому поваляться летом в знойный денек на травке – одно удовольствие.

А ещё очень полезно и взрослым, и детям ходить босиком, а делать это на своей лужайке приятно и, главное, безопасно.

Красивый газон возле дома говорит о том, что хозяин участка успешен и умеет рассчитывать свои силы, понимает толк в красоте и роскоши. Пикник на газоне приобретает совсем иной статус, чем просто «пожарить шашлыки во дворе».

А ещё, по мнению риэлторов, объекты недвижимости, имеющие газон и живые растения на прилегающей территории, стоят на 10-15% выше аналогичных объектов. Но как посеять такой газон, который не отнимет время и силы на постоянный уход, прослужит много-много лет и будет приятен для босых ног? Нужно подобрать траву, которая будет отвечать всем вашим требованиям.

Итак, каким бывает газон?

Есть разные виды газонных смесей:

Для создания мелких и крупных газонов : мятлик луговой (40%), полевица (35%), райграс пастбищный (25%).

: мятлик луговой (40%), полевица (35%), райграс пастбищный (25%). Для мелких газонов и спортивных площадок : полевица (40%), овсяница красная (50%), райграс пастбищный (10%).

: полевица (40%), овсяница красная (50%), райграс пастбищный (10%). Для затененных участков : мятлик лесной (60%), полевица (30%), райграс пастбищный (10%).

: мятлик лесной (60%), полевица (30%), райграс пастбищный (10%). Смесь для сухих почв: гребенник (40%), полевица обыкновенная (20%), овсяница красная (20%), райграс пастбищный (20%).

гребенник (40%), полевица обыкновенная (20%), овсяница красная (20%), райграс пастбищный (20%). Для увлаженных и сырых участков : мятлик болотный (50%), мятлик лесной (25%), овсяница красная (25%).

: мятлик болотный (50%), мятлик лесной (25%), овсяница красная (25%). Для городских газонов и спортивных площадок: овсяница красная (35%), полевица побегоносная (35%), мятлик луговой (10%), рай­грас паст­бищный (10%), лисохвост (10%).

Можно вырастить траву из семян или укладывать готовый рулон. Первый вариант более трудоемкий, но он дешевле. На 20 кв. м потребуется 1 кг семян.

Английские садовники говорят, что газон сеют один раз и на всю жизнь. Это действительно так, если научиться правильно за ним ухаживать.

Участок для газона нужно подготовить: перекопать, выбрать сорняки, разровнять граблями. Ровная поверхность очень важна, чтобы в ямках не застаивалась вода, а косить траву было удобнее.

Площадка под газон должна быть на 2 см ниже дорожки, тогда трава будет расти вровень с тропинкой.

Сеять траву лучше и вдоль, и поперек, тогда ковер будет густым. Сеять можно вручную или специальной сеялкой. Рулон же достаточно просто по­стелить стык в стык.

Затем поверхность нужно хорошенько прикатать каточком или положить широкую доску и притоптать.

После этого газон нужно тщательно полить водой, чтобы он лучше укоренился. Если вы засевали лужайку семенами, накройте ее нетканым материалом лутрасил, тогда семена не склюют птицы и лучше удержится влага. Поливать посевной газон нужно распылителем каждый день прямо через покрытие. Примерно через полторы недели покажутся всходы.

Рулонный газон укореняется моментально. Поливать его можно из обыкновенного шланга.

Важно регулярно стричь газон. Именно стрижка позволяет сформировать красивый травяной покров оптимальной плотности.