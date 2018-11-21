Почему надо слушать винил и сколько денег на это придется потратить

22 ноября на «Октаве» пройдет лекция главного редактора журнала Stereo&Video, аудиофила, апологета хорошего звука Михаила Борзенкова.

Он расскажет, чем аналоговый звук похож на стейк средней прожарки, кто придумал записывать музыку на пластмассовые диски, как винил убил продажи «бумажной музыки» и почему «цифровая музыка» оказалась на грани банкротства. В преддверие лекции Myslo пообщалась с Михаилом и узнала, почему недорогой виниловый проигрыватель может испортить вашу любимую пластинку, и оправдана ли цена на современный винил.

В прошлом году в США зафиксирован большой рост продаж как винила, так и музыкальных дисков. Физические носители снова в моде? А в России?

Не только в прошлом году! Вот уже больше десяти лет продажи винила растут по всему мира, в иной сезон на 200% в год. Сейчас уже даже не обсуждается, что винил снова стал частью большого музыкального бизнеса, просто имейте в виду, что в 2000 году практически ни один крупный музыкальный релиз не удостаивался выпуска на виниле. Носитель считали благополучно похороненным.

Уже в 2015 поголовно все релизы студий-мейджоров снова печатались в том числе и на виниле. Сейчас уже разговоры идут о том, что в обозримой перспективе со сцены сойдет компакт-диск и винил останется единственным физическим носителем отныне и навсегда.

В России происходит ровно тоже самое, и это все еще не учитывает космического объема рынка старых пластинок. Вся статистика касается только «новодела» который составляет каплю в море пластинок, которые люди снова слушают, покупают и продают.

В продаже можно встретить совсем недорогие виниловые проигрыватели, от пяти тысяч рублей. Можно ли им доверить пластинку?

Нет, нельзя! Тут все просто: проигрыватель винила — на 90% механическая система. Поэтому залог качества воспроизведения — качество изготовления механической части и прежде всего механики работы тонарма. Очень дешево этого сделать просто невозможно. Поэтому копеечные проигрыватели сделаны плохо, криво и банальнейшим образом запиливают ваши пластинки — разрушают дорожки.

Просто подумайте — пластинка сейчас стоит примерно 2000 рублей. Ну как может быть нормальным проигрыватель, который стоит как две пластинки?!

Есть ли смысл искать старые советские проигрыватели в кладовке или на условном авито?

Советские проигрыватели, конечно, уступали и технологически и по качеству изготовления западным аналогам, с которых как правило были аккуратно или не очень скопированы. Однако, по большому счету, советские аппараты так называемого «высшего» класса вполне годятся для воспроизведения пластинок в аудиосистемах начального и среднего уровня. При условии, что вам удастся найти их в хорошем рабочем состоянии, а вот это уже гораздо сложнее.

Почему новый современный винил стоит так дорого?

Расскажите о дороговизне винила тем, кто помнит сколько стоили фирменные пластинки во времена позднего советского союза: месячной зарплаты инженера хватало на одну единственную. То есть сейчас пластинка могла бы стоить 30-50 тысяч рублей. Как тебе такое, Илон Маск?

Средняя цена пластинки сейчас — 2000 и я никак не могу сказать, что это дорого. Компакт-диски стоят почти столько же. Понятно, что музыка по подписке стоит вообще копейки, но цена пластинок абсолютно адекватна затратам на их производство, я бы даже сказал, что они должны бы стоить подороже, но индустрия старается минимизировать цены, чтобы повысить продажи.

О чем пойдет речь в лекции на «Октаве»?

Я попытался не только проследить историю винила как носителя, но и показать, насколько сильно этот предмет повлиял на историю культуры и человечества вообще. Откуда у человека вообще взялась идея записывать музыку на вращающиеся диски? Как индустрия звукозаписи изменила наш мир, как виниловые пластинки повлияли на саму музыку и человеческую культуру?

Ну и завершим разговором и том, как, собственно, надо слушать пластинки, на чем, почему и сколько денег на это нужно потратить.

Встреча с Михаилом Борзенковым пройдет на третьем этаже кластера «Октава», начало в 19.00. Вход свободный, без предварительной регистрации!