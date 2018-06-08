Рестораны открывают летние веранды. Фоторепортаж

Ресторан «Респект» 25 мая приветствовал новый сезон открытием летней веранды.

Гостей ждали летние угощения, веселье и живая музыка.

Бармен виртуозно смешивал яркие коктейли, которые были как нельзя кстати в этот теплый вечер.

Повара колдовали у мангала, завораживая аппетитными ароматами жаренных на углях вкусностей. Гости наслаждались отличной погодой, вкусной едой, общением и чарующими голосами вокалистов.

Неожиданным подарком стал танец, который вместе с балетом X-Zibit исполнил коллектив ресторана, и розыгрыш подарков среди гостей.

Вечер завершился футуристичным световым шоу и грандиозным салютом.

Подробности праздника — в фотогалерее. Фото Максима Рощина.