Рестораны открывают летние веранды. Фоторепортаж
Ресторан «Респект» 25 мая приветствовал новый сезон открытием летней веранды.
Гостей ждали летние угощения, веселье и живая музыка.
Бармен виртуозно смешивал яркие коктейли, которые были как нельзя кстати в этот теплый вечер.
Повара колдовали у мангала, завораживая аппетитными ароматами жаренных на углях вкусностей. Гости наслаждались отличной погодой, вкусной едой, общением и чарующими голосами вокалистов.
Неожиданным подарком стал танец, который вместе с балетом X-Zibit исполнил коллектив ресторана, и розыгрыш подарков среди гостей.
Вечер завершился футуристичным световым шоу и грандиозным салютом.
Подробности праздника — в фотогалерее. Фото Максима Рощина.
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