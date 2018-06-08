блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Рестораны открывают летние веранды. Фоторепортаж

Рестораны открывают летние веранды. Фоторепортаж

Ресторан «Респект» 25 мая приветствовал новый сезон открытием летней веранды.

Гостей ждали летние угощения, веселье и живая музыка.

Бармен виртуозно смешивал яркие коктейли, которые были как нельзя кстати в этот теплый вечер.

Повара колдовали у мангала, завораживая аппетитными ароматами жаренных на углях вкусностей. Гости наслаждались отличной погодой, вкусной едой, общением и чарующими голосами вокалистов.

Неожиданным подарком стал танец, который вместе с балетом X-Zibit исполнил коллектив ресторана, и розыгрыш подарков среди гостей.

Вечер завершился футуристичным световым шоу и грандиозным салютом.

Подробности праздника — в фотогалерее. Фото Максима Рощина.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
показать все фотографии
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
В Туле прошла «Свадебная ночь»
В Туле прошла «Свадебная ночь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.