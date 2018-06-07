В Туле прошла «Свадебная ночь»

Если свадебный наряд можно надеть лишь раз, то обручальные кольца останутся с вами надолго. Именно поэтому к выбору символа бесконечной любви нужно подходить основательно. Так и сделали многие тульские пары, которые готовятся к свадьбе: они пришли на свадебную ночь, которую по традиции в мае проводит салон «Тутанхамон».

Помимо огромного выбора ювелирных изделий, свадебная ночь порадовала гостей выставкой букетов невесты, дегустацией вкусного торта и насыщенной развлекательной программой.

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