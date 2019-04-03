Гороскоп на апрель: мечты сбываются

Заглавное фото: кадр из мультфильма «Кролик Питер».

Звезды не обещают осчастливить всех исполнением самых заветных желаний, но у некоторых знаком зодиака всё сбудется, причем в таких крупных делах, как переезд, путешествия, инвестиции и т. д,

8 апреля мы поздравляем с днем рождения Анну Олеговну, у которой мечта исполнилась еще в марте: она открыла в Туле новый проект — «Кошерную лавку» (подробнее о ней можно почитать в апрельском номере «Модного города»).

Желаем Анне и всем, кто родился в апреле, удачи во всех начинаниях!

Овен (21.03−20.04)

В апреле жизнь будет течь спокойно и размеренно. В центре внимания – домашние хлопоты, общение с близкими. У кого-то исполнятся мечты о переезде за город. Не влезайте в долги и не давайте в долг. Крупные покупки и инвестиции будут удачны в конце месяца.

Благоприятные дни: 5, 7, 16, 24, 25, 26 апреля.

Телец (21.04−21.05)

Вероятны неожиданные и приятные перемены на профессиональном поприще, что благоприятно отразиться на вашем благосостоянии.

Отблагодарите Вселенную – будьте щедрее на подарки для близких людей.

На личном фронте все по-весеннему ярко и нарядно: ваши флюиды притягивают поклонников, и даже если среди них пока нет того самого, скучать вам сейчас не придется.

Благоприятные дни: 6, 7, 13, 22, 25 апреля.

Близнецы (22.05−21.06)

Сейчас вам бессмысленно планировать свою жизнь: всё пойдет не так, как вы хотите – но это не значит, что плохо, просто последствия любых ваших действий сейчас непредсказуемы. Поэтому лучше воздержитесь от важных решений и резких перемен. Будьте бдительны и воспринимайте события с юмором.

Благоприятные дни: 9, 17, 18, 28 апреля.

Рак (22.06−23.07)

Меньше думайте о плохом, а больше о хорошем. Дорожите тем, что есть сегодня, и не обращайте внимание на прошлое. Эмоции, чувства и новые впечатления - набирайтесь всем этим сполна.

Находите понимание со всеми, с кем вас сведет судьба в апреле.

Благоприятные дни: 4, 5, 6, 7, 13, 21, 22 апреля.

Лев (24.07−23.08)

Прекрасный весенний месяц, когда можно не волноваться из-за пустяков. Денег будет больше, чем ожидалось. По работе могут подвернуться интересные предложения или выгодные контракты. В начале апреля вам вернут долги, о которых вы уже забыли. Удачной будет поездка на отдых, особенно для одиноких Львов.

Благоприятные дни: 4, 10, 13, 24 апреля.

Дева (24.08−23.09)

Любые способы достижения целей будут оправданы, но не рискуйте без причины. Вовремя отдавайте долги и кредиты. Желательно задуматься о самообразовании и духовном росте.

Ищите, куда еще можно применить ваш потенциал и способности.

Благоприятные дни: 11, 18, 23, 26 апреля.

Весы (24.09−23.10)

Ничего не откладывайте на завтра. Только сегодня и сейчас! Если хочется продвинуться вперед, сделать карьеру, стать независимыми в плане финансов, используйте свой энергетический запас на полную катушку. И ничего не бойтесь.

Благоприятные дни: 5, 13, 14, 20, 27, 28, 29 апреля.

Скорпион (24.10−22.11)

Прекрасные отношения в семье, романтические знакомства, отсутствие перемен в профессиональной сфере и «качели» в финансах – вот что ждет Скорпионов в апреле.

В целом хороший месяц, особенно для тех, кто привык планировать дела и упорно добиваться своего.

Благоприятные дни: 8, 12, 16, 21, 27 апреля.

Стрелец (23.11−21.12)

Иногда нас окружают лишние вещи и токсичные люди, которые мешают двигаться вперед. Гороскоп советует срочно избавляться от всего, что ставит подножку и прибавляет хлопот. Кто с вами заодно? С ними и двигайтесь по жизни. И не забудьте обновить гардероб это прибавит оптимизма.

Благоприятные дни: 13, 22, 23, 25, 27, 30 апреля.

Козерог (22.12−20.01)

Наведите порядок в мыслях, дома и на рабочем месте. Вы легко и быстро справитесь с любыми задачами. Интуиция подскажет, что правильно, а от чего лучше отказаться. Для заключения сделок лучше выбрать середину месяца.

Удачно решатся вопросы с продажей имущества.

Благоприятные дни: 6, 7, 10, 13, 19, 25, 26 апреля.

Водолей (21.01−19.02)

Время реализовывать идеи, которые вы давно вынашиваете, даже если для этого придется взять кредит: сейчас на вашем пути не будет препятствий. Финансовая ситуация улучшится к концу месяца. Начните учить иностранный язык: скоро пригодится.

Благоприятные дни: 4, 8, 13, 15, 19, 27, 28 апреля.

Рыбы (20.02−20.03)

Не исключена крупная премия, выплаты процентов, рост прибыли. Не скромничайте, если вопрос зайдет о деньгах, смело называйте свою цену.

Что касается кредитов и долгов, эту тему в апреле нужно закрыть.

Благоприятные дни: 5, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 30 апреля.