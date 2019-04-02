Темная сторона мужчин-1

Заглавное фото: kurez.com.

Ну, про женщин мы поговорили, и не раз. Начало здесь, кто пропустил — почитайте. Пора перейти и к мужчинам! Парни, без обид). Сейчас буду палить все самые особо охраняемые фишки.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Итак, нам не особо хочется в это верить, но процентов на 90 (!) всё, что мы делаем, определяется инстинктами. Это означает, что многие структуры поведения достались нам вместе с нашим замечательным телом и закреплены в нем «намертво».

Например, представьте: идет примерный семьянин, человек набожный и целомудренный. Идет со своей многочисленной семьей, например, в гости к таким же уважаемым людям. Вдруг дружную семью, насквозь пронизанную высшими силами любви и моральности, обгоняет девица лет 20. Ноги у нее длиннющие, сексуальные, и юбка едва прикрывает роскошную попу.

Угадайте с одного раза, куда упадут глаза главы семейства с эталонным уровнем моральности и целомудрия?

Точно.

Взгляд скользнет снизу вверх, запечатлев картинку в целом. Потом, не спрашивая разрешения у хозяина, зафиксирует разницу между попой и талией, потом скользнет вверх и еще раз вниз.

Ужас! Но давайте будем справедливы: если мужчина только играет свою роль эталона нравственности, он будет созерцать эту картину достаточно долго, пока не почувствует, что эту девицу заметила жена и бросила быстрый взгляд на мужа с целью узнать, где у патриарха семейства завис взгляд.

Если же этот мужчина действительно образец моральности, он зафиксирует, что взгляд ушел «не туда» и, внимание (!), сознательно переведет его в другую сторону. Ключевое слово «сознательно».

О чем я говорю? В любом случае внимание будет привлечено, если только человек, уже специально готовый к такой ситуации, не будет игнорировать раздражитель искусственно!

Это означает, что рептильный мозг, который и отвечает за выживание и размножение, не спрашивает разрешения у нашего рассудка, что ему делать.

Дамы, вы меня поняли?! Если нет ограничивающих программ, которые берутся от воспитания и религиозной доктрины, люди будут реагировать так, как и положено приматам. То есть нам, Homo Sapiens.

Итак, резюмирую наш первый из трех постов про мужчин. Так же, как и женщинами, мужчинами управляют инстинкты, и существует только один путь управления ими. Осознанность. То есть желания будут возникать без спроса.

А вот уже что делать с этими желаниями, решает сам человек. Если, конечно, он не конченое животное;).

Сознаюсь, мы, специалисты в области маркетинга и продаж, всегда используем работу инстинктов для повышения конверсии… Ну, это бизнес, ничего личного)).

А еще мне интересно, дамы, как вы реагируете, когда ваш мужчина пялится на чужие прелести?

И помним, это была разминка… дальше будет еще жестче. Жду с нетерпением нашей встречи через месяц!