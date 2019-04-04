Маникюр невесты-2019

Раньше маст-хэвом и хорошим тоном для свадьбы считался французский маникюр. В последние годы его заметно потеснил нюд. На что обратить внимание будущим невестам в этом сезоне, рассказывает Виктория Попова, креативный директор ногтевой студии.

Виктория Попова.

Один из главных трендов в маникюре невесты – более яркие и насыщенные оттенки по сравнению с предыдущими сезонами.

Фото: bride.cosmo.com.ua.

Платья становятся более смелыми, всё чаще невесты выбирают цветные наряды, и маникюр должен им соответствовать.

И даже если платье — классическое белое, вполне допустим нейл-дизайн в интенсивных тонах, которые гармонируют с букетом или общим цветовым решением декора свадьбы.

По-прежнему можно украшать один-два ноготка на руке объемным декором – стразами, бульонками. К этому тренду сейчас добавилась геометрия – тонкая линия через весь ноготь или геометрический рисунок в виде конверта и т. д.

Восхитительными могут быть рисунки на ногтях. Цветы, веточки, утонченные микрорисунки, нежные кружева добавят особый романтизм в модный свадебный маникюр.

Если все же вам ближе классика и вы не хотите уходить от всеми любимого нюда, рассмотрите его вариации – например, нюдовые оттенки с эффектом омбре, растяжки цвета.