А вы были в Эльзасе?

Если вы думаете, что видели в Европе всё, наш тревел-эксперт Dina Pleasure своетует вам отправиться в Эльзас и столицу этого региона – Страсбург. Это провинция во Франции на границе с Германией, которая прекрасным образом сочетает в себе французскую любовь к деталям, цветам, винам и немецкие фахверковые домики.

Dina Pleasure

Как добраться?

Удобнее всего приехать в Страсбург из Франкфурта, выбрав рейс авиакомпании Lufthgansa, и потом на Lufthgansa express bus за 20-30 минут доехать до Страсбурга. Свои билеты в Страсбург в первый раз я нашла на Аviasales: этот сервис ищет сочетания avia+bus, что очень удобно.

Мои билеты стоили 8500 руб. туда-обратно. Средняя цена – около 12 000.

Можно добраться до столицы Эльзаса еще дешевле. С середины октября «Победа» летает в Баден-Баден, в среднем билет в одну сторону стоит от 2400 руб. Итого билеты туда-обратно реально найти до 5000-6000. Страсбург находится всего в часе езды от Баден-Бадена, добраться можно разными способами:

на автобусах FlixBus (билет в одну сторону – 5 евро),

на электричке. Время в пути 1,5 часа с пересадкой в Антверпене, билет от 10 евро в одну сторону,

на арендованной машине. Эльзас очень красив, и на машине можно объехать его по максимуму. Когда мы прилетели в первый раз, именно на машине смогли добраться до двух красивых замков.

Что посмотреть?

Самое красивое место в Страсбурге – это район Маленькая Франция. Старинный квартал с тихими улочками, нависшими над водой сказочными домиками, остроконечными крышами, мостиками.

Страсбург.

Очень красив Стасбургский собор. Около 200 лет он был самым высоким зданием в мире. Его высота 142 метра. Можно подняться на смотровую площадку и увидеть город с высоты птичьего полета. В самом соборе нужно посмотреть на астрономические часы и загадать желание, потерев нос маленькой скульптуре собаки на кафедре.

Куда съездить?

Советую также заехать в соседние городки. Например, Кольмар – младший родственник Страсбурга: очень похож, но меньше туристов.

Кольмар.

Все те же фахверковые домики и каналы, но своя «Маленькая Венеция» вместо «Маленькой Франции» в Страсбурге. Здесь есть и своя статуя Свободы.

И кстати, кто смотрел мультфильм «Ходячий замок Хаула»: в поисках подходящих пейзажей команда аниматоров объездила всю Европу и только в окрестностях Кольмара нашла то, что их вдохновило. Основные зарисовки для фона были навеяны именно его красотами.

Эгисхайм (Eguisheim) – прекрасная деревенька в пригороде Кольмара с идеально сохранившимся старым городом. И снова кинофакт:

в диснеевском мультфильме «Красавица и Чудовище» родной город Белль нарисован аниматорами как раз на основе Эгисхайма.

Эгисхайм.

Риквир (Riquewihr) – одна из красивейших деревенек Эльзаса (кстати, входит в список самых красивых деревень Франции), известная своим прекрасным белым вином. Находится всего в 11 км от Кольмара.

Кайзерсберг (Kaysersberg) – укрепленный городок на «Винном пути». На мой взгляд, самый красивый.

Кайзерсберг.

Рибовиль (Ribeauville) – очень живописный городок в 15 км к северу от Кольмара. Длинная Grand Rue проведет мимо множества очень красивых фахверковых домиков с резными балками и расписными стенами, через несколько живописных площадей.

Список мест внушительный, но за день объехать реально 4-5 локаций.

Если нет авто – между деревушками курсируют автобусы. Зимой мы как раз на них передвигались (единый билет стоит 13 евро).

В каждой из деревушек можно попробовать блюда местной кухни и вина, поискать гнезда аистов на крышах домов и купить сувениры с аистами, ведь они – символ Эльзаса.

Регион находится на границе с Германией, и, конечно же, я советую при планировании путешествия посетить замки, которые расположены на холмах вдоль Рейна. Ближе всего, в трех часах езды, – замок Кохем (нем. Reichsburg Cochem). От него за 40 минут можно доехать до самого волшебного замка – Эльц (Burg Eltz).

Замок Эльц.

Добраться до немецких достопримечательностей можно не только на машине, но и на электричках (правда, это займет больше времени).

Где жить?

Чтобы путешествовать по Эльзасу, важно правильно выбрать локацию с жильем. Какими бы красивыми ни были деревушки у города Кольмар, от них придется дольше ехать к замкам.

Если вы любите погулять по интересным местам, в деревнях будет скучновато. Поэтому лучше выбрать отель или апартаменты в Страсбурге.

Средняя цена – около 5000 руб. в сутки. Найти жилье можно на «Букинге»: ставим нужные фильтры, выбираем предложения в центре города – и готово.

Надеюсь, Эльзас вдохновит вас на поездку в этот прекрасный регион, который чудесен в любое время года. Вдохновиться также можно, посмотрев фото в Инстаграм с хештегом #diFly_alsace.