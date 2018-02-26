Бегом в постель!

Истинный комфорт во время сна человек может почувствовать, когда его окружают правильно подобранные постельные принадлежности. Важно, чтобы подушки и одеяло, постельное белье были максимально комфортными. На что в первую очередь обратить внимание, выбирая постельные принадлежности, рассказывает Виолетта Малышева, заместитель руководителя сети магазинов «Миссис Хатсон».

Виолетта Малышева

1. Соответствие нормам. В первую очередь нужно обращать внимание на специальные знаки, подтверждающие уровень качества.

Одеяла и подушки должны быть произведены в строгом соответствии с международными стандартами качества и российским ГОСТом.

2. Наполнитель для одеял. К самым дешевым наполнителям относится хлопок: он хорошо пропускает воздух, позволяет коже дышать. Следующим по популярности вариантом является шерстяной наполнитель. Шерсть отличает способность сохранять тепло, несмотря на малый вес, и создавать оптимальный микроклимат. Самым элитным и роскошным вариантом является кашемир. Также среди других натуральных наполнителей можно выделить шёлк: с ним ощущение восхитительного комфорта не покинет вас и в жаркую летнюю ночь, и в холодный осенний вечер. Что касается синтетических наполнителей для одеял, то назвать их лучшими однозначно нельзя.

Наполнителем, претендующим, пожалуй, на звание лучшего для одеял, является пух – гусиный, верблюжий, гагачий. Его невероятная легкость и теплота уже стали легендой.

Пух - эталон тепла: он создаёт оптимальную теплоизоляцию, практически ничего не весит и лучше других природных наполнителей приспосабливается к физиологии человека во время сна.

Термальная комфортность одеял делится на пять степеней теплоты, что облегчает процесс выбора: каждый может с легкостью подобрать одеяло для себя.

3. Правильная подушка – основа комфортного сна. Жесткая или мягкая – вопрос личных предпочтений. Однако существуют некоторые общие рекомендации: если вы спите на боку, выбирайте жесткую подушку – она послужит опорой и для головы, и для шеи. А если на спине – удобной для вас будет подушка средней жесткости. Если же вы предпочитаете спать на животе, то выбирайте мягкую подушку, чтобы не перенапрягать мышцы шеи.

Прекрасным выбором станут пухоперовые подушки: они очень мягкие и приятные, долго не изнашиваются, некоторые из них можно даже стирать.

Ортопедические подушки производят из латекса и его искусственных аналогов, достаточно плотные и упругие, а также более мягкие – из материала с эффектом памяти. Взбить их вам не удастся, зато они хорошо сохраняют форму и правильно поддерживают шею во сне.

Покупайте качественные подушки и меняйте их раз в 2-3 года.

4. Постельное белье. Разнообразие видов материалов и тканей для постельного белья, а также большое количество производителей дает широкие возможности для выбора идеального решения для любой спальни и бюджета. Самый главный критерий – отдавайте предпочтение натуральному составу тканей.