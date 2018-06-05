Певица Согдиана: Больше никому не отдам свою свободу

На пике популярности после «Фабрики звезд» яркая, женственная и экзотичная певица Согдиана вдруг пропала из виду, посвятив себя семье и детям. Сейчас она заново строит карьеру, много выступает, выпускает новые песни. О возвращении в шоу-бизнес, восточном воспитании, свободе и главных людях в своей жизни певица рассказала «Модному городу».

Родители не запрещали мне петь

— Согдиана, ведь Ваши родители — русские. Почему Вы решили выбрать себе такой восточный образ и стиль исполнения?

— У моих родителей славянские корни, но большую часть жизни они прожили в Ташкенте. Там родилась и я, впитав в себя культуру и менталитет страны за 22 года, прожитые в Узбекистане. С рождения жившая на Востоке, я не стояла перед выбором образа и стиля исполнения. В этом вся я.

— Ваши родители не останавливали вас, когда Вы начали строить карьеру артистки, ездили на конкурсы, отправились на «Фабрику» в Москву? Не было увещеваний остаться дома, выйти замуж, заниматься семьей?

— Родители всегда поддерживали меня. Когда я спросила разрешения петь в группе, мне было 13 лет, папа сказал: «Попробуй». В той группе было 7 девочек, по формату она напоминала группу «Стрелки», правда, просуществовала лишь два концерта (улыбается). Как это обычно и бывает, после распада все начали петь сольно.

Маленькая Оксана (настоящее имя Согдианы) с родителями

и старшим братом.

Папа мне всегда говорил: «Умей быть самостоятельной, не надо ни от кого зависеть». Он вообще был моим первым менеджером, возил на концерты. Мама шила для меня сценические костюмы. Так что мои стремления родители поддерживали и были для меня опорой. Когда я улетела на кастинг «Фабрики звёзд», они очень сильно волновались, хотя мне было 22 года — уже не маленькая девочка.

Они переживали, но понимали, что это шанс для меня. Как можно забирать у человека шанс?

Я благодарна родителям за то, что они радовались моим успехам и не накладывали запретов. Они не призывали меня к тому, чтобы я осталась дома и вышла замуж вместо того, чтобы строить карьеру и воплощать мечту в реальность.

«Фабрика звезд» стала реальным шоком

— Есть вещи, которые Вы в силу своего восточного воспитания считаете для себя неприемлемыми?

— Единственным реальным шоком для меня был «звёздный дом» на «Фабрике». Когда мы все, радостные, прошедшие невероятный кастинг, наконец-то вбежали в заветный дом и обошли его, некоторые детали заставили нас застыть в недоумении. Камеры — они были везде, абсолютно!

Первая посетившая меня мысль: «Ну уж нет, я домой».

Потом нам объяснили, что это для нашей безопасности. За нас взяли ответственность, ведь мы все — молодые, пылкие, произойти могло все что угодно. Это успокоило.

Согдиана (слева) с «фабрикантами» Дмитрием Колдуном, Прохором Шаляпиным и Викторией Колесниковой.

Я жила в Узбекистане, и местный менталитет, безусловно, оставил свой след, но воспитывали меня, как и всех детей в обычных советских семьях. Мой мир — это синтез Запада и Востока, поэтому нельзя сказать, что у меня классическое восточное воспитание.

— Легко ли Вам соперничать с мужчинами в шоу-бизнесе — ведь у восточных женщин всегда более скромные роли?

- Не считаю, что соперничаю с мужчинами. Мужчина — главный, он добытчик, глава семьи. А женщина, на мой взгляд, может выбирать — быть просто за мужем или плюс ко всему еще и реализовывать свои мечты. Я могу только так. Мы все свободные и имеем право выбора. А по поводу того, что на востоке у женщины скромная роль, не соглашусь. Посмотрите сериал «Великолепный век», все станет ясно (улыбается).

— Вы ярко «выстрелили» после «Фабрики звезд», но после рождения детей сделали временный перерыв. Вы тогда не боялись, что за этот период тишины Вас забудут?

— После «Фабрики» у меня действительно произошёл взлёт. Песни «Сердце-магнит», «Синее небо», «Ветер догнать», «На восток от Эдема», «Вспоминай меня» и другие заняли достойное место в хит-парадах. Можно сказать, что я оставила сцену на пике своей популярности. Сделала я это ради детей и ни на минуту не жалею. На тот момент так было нужно.

Сейчас понимаю, что материнство дало мне новое ощущение музыки. Тогда я оградила себя от всяческого воздействия музыкальной среды. Я не смотрела концерты, не слушала радио, не следила за изменениями на музыкальном рынке, чтобы не нервничать и не проецировать свои эмоции на детей. Не было никакого смысла терроризировать себя мыслями о том, что меня забудут и путь возвращения на прежний уровень популярности может оказаться очень непростым. У меня были другие заботы, я стремилась полностью погрузиться в детей, в их воспитание и становление.

А когда детки подросли и у меня появилось больше свободного времени, я решила, что время для себя снова пришло. Как говорится, отпусти птицу, и если она вернётся, это действительно твоё. Приехав в Москву, я включила радио в машине, и первая песня, которую услышала, была «Ветер догнать».

Я поняла, что мои песни живут, а значит, может никто и не заметил моего отсутствия?

— Не жалеете сейчас о том, что прервали музыкальную карьеру? И есть ли другие ситуации в Вашей жизни, о которых Вы сожалеете или, возможно, сейчас хотели бы поступить по-другому?

— Я никогда ни о чем не жалею. Все происходит так, как должно произойти. Каждый новый день даёт нам возможности и уроки. Каждый человек в нашей жизни неслучаен. Каждый. Поэтому я выбираю благодарность, а не сожаление о том или ином событии.

— Сейчас Вам удается балансировать между ролями матери и певицы? Вы уже смирились с тем, что старший сын живет не с Вами?

— В общем, удаётся. Просто иногда случаются тяжёлые дни, когда плотный рабочий график сопрягается с бытовыми делами. Но дети уже не маленькие, и, кстати, они тоже хотят видеть маму по телевизору. Понимают меня и поддерживают. Когда дома все тихо, спокойно и есть кому помочь, тогда и работать легче. Это все связано. Но как бы я ни любила своё дело, стараюсь уделять детям много внимания: сама отвожу в школу, готовлю завтраки, невзирая на то, что вернулась с концерта или съемки глубоко за полночь, делаю домашние задания вместе с ними, придумываю интересные активности и развлечения. Для нас это очень важно.

Певица с сыновьями Арджуном и Микаилом.

А что касается старшего сына, то он живет сейчас и со мной, и с папой. Когда папа уезжает, он остаётся с нами. У моего первого мужа это единственный ребёнок, в том числе и поэтому он не может без него.

Я благодарна ему за то, что он понял, что и мама ребёнку необходима. Времена непонимания прошли, чему я очень рада.

— Вы одна воспитываете ребенка, строите артистическую карьеру. Считаете себя сильной женщиной?

— Ну почему одна? У моих детей есть папы, которые принимают активное участие в их жизни. Они часто ходят к ним, остаются ночевать, ездят на отдых. Так что воспитанием я занимаюсь вовсе не одна!

Пишу песни, но грустные

— Что происходит в Вашем творчестве? Чего ждать Вашим поклонникам в ближайшее время?

— Сейчас много интересного происходит. Это так здорово! У меня наконец-то появилась настоящая слаженная команда. Люди, которые знают точно, что и где мне нужно добавить, где усилить, как помочь обрести крылья вновь. И это невероятное ощущение, словно за тобой стена! У нас много планов. Думаю, вы все сами увидите в ближайшее время. Недавно у меня состоялась премьера новой песни «Будь со мной», пожалуй, самой позитивной из моего музыкального репертуара.

— Кто пишет Вам песни?

— По-разному. У меня есть прекрасный композитор, мой друг Равиль Гимазутдинов, с которым мы познакомились ещё в Ташкенте, лет триста назад)). Он тогда был очень известным композитором, и мне очень хотелось, чтобы и мне он написал песню. И наше первое совместное творение «Сердце-магнит» остается главной моей песней по сей день. Он написал мне много песен, которые получили признание зрителей и престижные награды, например, «Золотой граммофон». И пишет по сегодняшний день. Несколько прекрасных песен написал для меня талантливый Сергей Ахунов. Сейчас он создает музыку только для кино. Сама тоже пишу, но у меня все больше грустные песни. Чаще всего кладу тексты на музыку Равиля, такой у нас тандем. Ещё мне писали авторы с Украины — Алиса Осенина, Алена Мельник и другие. Авторами моей новой песни «Будь со мной», которая очень отражает меня сегодняшнюю, стали Татьяна Рогозина и Дарья Кузнецова.

— У Вас много подписчиков в Инстаграме? Какие отзывы оставляют люди о Вас в соцсетях и как Вы реагируете на критику, если она есть?

— Инстаграм появился в моей жизни достаточно поздно, когда все вокруг уже давно им пользовались. И меня его просто настойчиво попросили завести, потому что он сейчас необходим для работы, для общения со своим слушателем, для анализа мнения людей о твоей профессиональной деятельности. У меня в аккаунте @SogdianaMusic около 200 тысяч подписчиков, есть очень активные поклонники, которых я знаю по именам, с некоторыми мы виделись. В основном пишут хорошее, но бывает и критика в комментах. Если она объективна, то я рада этой оценке, ведь она позволяет совершенствоваться. Огорчает беспочвенный негатив: это говорит о том, что человек, изливающий его, несчастен и зол на мир. А вообще могу сказать, что теперь мне инстаграм даже нравится).

Не стоит никого переделывать

— Сейчас Вы свободны от отношений? Радует ли Вас эта свобода или угнетает?

— Вы, конечно же, не могли не задать этот вопрос, а я могу на него не ответить (улыбается), но расскажу о своём ощущении свободы. Теперь я совершенно точно знаю, что не буду уступать, ограничивая свою свободу. Уступив один раз, ущемив свои интересы, можно быть уверенной, что будут и последующие посягательства, и кольцо будет сжиматься, вызывая все большее состояние удушья. Речь не о том, что не нужно уступать, речь о том, в каких вопросах не нужно этого делать. В вопросах посягательства на свободу личности — не нужно, по моему мнению.

На Земле достаточное количество людей, чтобы найти человека, подходящего именно тебе. А переделывать себя и его не стоит.

— Ваш идеальный мужчина — какой он? И есть ли в Вашем окружении такие мужчины, которые могли бы претендовать на Ваши руку и сердце?

— Идеальный для меня тот, для кого я идеальная. То есть тот, кто принимает меня в полной мере, а я его. И нам лучше вдвоём, чем по отдельности. Вот и все.

Я поняла, что надо меньше говорить о личном. Это надо оставлять себе. Сейчас в моем сердце — мои дети и моя профессия. Если я когда-то решу вый­ти замуж, я об этом конечно скажу. Но только об этом. Без подробностей. Мне сейчас очень хорошо. Я счастлива, как никогда.

— Сейчас в разгаре сезон свадеб. Какими были Ваши свадьбы? И когда Вы снова соберетесь замуж, какой праздник Вам хотелось бы устроить?

— Свадьба — это, конечно, очень красивое событие. Обе мои свадьбы были красивыми, но вспоминаю я их с тяжёлым сердцем. Думаю, догадываетесь, почему… (два брака Согдианы распались. — Прим. авт.). Свою будущую свадьбу представляю пышной, обязательно весёлой, на которой все будут танцевать до упаду и ещё долго вспоминать, как это было. А главное, верю, что после свадьбы всё будет хорошо и счастливо.

Досье

Согдиана, певица.

Настоящее имя: Оксана Нечитайло.

Родилась 17 февраля 1984 г. в Ташкенте.

Выпускница «Фабрики звезд-6» Виктора Дробыша.

Лауреат премии «Золотой граммофон» за песни «Сердце-магнит», «Синее небо», «Ветер догнать», «На восток от Эдема».

Снималась в фильмах «Ходжа Насреддин», «Согдиана».

Народная артистка Чеченской Республики.

Семья: сыновья Арджун и Микаил.

Живет в Москве.

Слушает: классику, джаз, фолк, рок, поп.

Любимые блюда: плов, машкичири.

Любимый парфюм: Jo malon pion.

Фото: Дамир Жукенов, предоставлены пиар-службой Согдианы.