Вечеринка Viva Italia! Фоторепортаж

Гости ресторана «Большой Кремлевский» 18 мая смогли совершить путешествие по самым знаковым местам Италии.

Вечеринка Viva Italia порадовала гурманов разного сорта – гастрономических, музыкальных, модных. Новыми вкусами гостей удивлял шеф-повар ресторана Дмитрий Трещенков: с его помощью все собравшиеся смогли отведать изысканную палитру аппетитных итальянских шедевров.

Дмитрий познакомил гостей с хитами кухни Вечного города – Рима и провел мастер-класс по их приготовлению, в котором гости смогли поучаствовать лично.

О колоритной моде неаполитанских улиц поведала фэшн-эксперт Наташа Тасевска. Она рассказала об уникальных особенностях итальянской моды, давно покорившей мир, продемонстрировала новые тренды сезона и научила составлять выигрышные сочетания в одежде.

Музыкальной атмосферой вечера тоже правила Италия. Порцию любимых итальянских хитов (и не только) под аккомпанемент гитары и саксофона исполнили Александр Щеглов, Тарас Колотилинский и неподражаемая Леди Ксю.

Подробности вечеринки - в нашей галерее.