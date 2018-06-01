Гороскоп на июнь: готовы к переезду?

Большинству знаков зодиака июньский гороскоп обещает удачу в делах, связанных с недвижимостью. Если решились поменять место жительства, прикупить квартирку или обзавестись дачей - лучшего времени не найти. Так что переезжаем!

В июне мы поздравляем Наталью Маймур, руководителя международной школы иностранных языков Big Ben International (день рождения - 3 июня) и всех, кто родился в этом месяце!

Овен (21.03−20.04)

Главная задача в работе – развивать связи и ориентироваться на командную игру. Сейчас не время строить сольную карьеру. Не втягивайтесь в авантюры в надежде быстро обога­титься. Не беритесь за крупные про­екты, если не уверены в своих возможностях: есть риск подвести серьезных людей. Чем реальнее будут ваши цели, тем ближе их достижение.

Соблюдайте осторожность и не расстраивайтесь, если события будут развиваться чуть медленнее, чем вам хотелось бы.

Кроме обычных заработков, в июне вы можете рассчитывать на дополнительные доходы, в том числе прибыль от операций с недвижимостью. Есть шанс взять кредит на выгодных условиях, получить поддержку партнеров или помощь от близкого человека.

Благоприятные дни: 1, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 29 июня.

Телец (21.04−21.05)

Удачный месяц для карьеры и заработка. В июне на вас может обрушиться поток денежных поступлений и прочих материальных благ. Это прекрасное время для начала новых проектов, поиска новой работы, для укрепления своих позиций на старом месте.

Старайтесь держать эмоции под контролем и поменьше болтать:

есть опасность наговорить лишнего человеку, от которого многое зависит в вашей жизни.

В середине месяца совершите небольшое путешествие, чтобы сменить обстановку и развеяться.

Благоприятные дни: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 29 июня.

Близнецы (22.05−21.06)

Июнь – ваше время, время больших надежд и грандиозных планов. В этом месяце сойдется все: вдохновение и энтузи­азм, с которым вы обычно принимаетесь за дела, и благопо­лучная окружающая обстановка. Смело беритесь за осуществление планов, которые давно лелеяли.

Больше общайтесь: ваше обаяние и умение четко формулировать свои мысли помогут вам найти поддержку в лице новых партнеров, инвесторов. В личной жизни проявите больше терпения.

Важные покупки, а также оформление финансовых бумаг отложите до середины месяца.

Благоприятные дни: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 24, 25, 27, 29 июня.

Рак (22.06−23.07)

Постарайтесь не особенно загружать себя делами: ваш июнь предназначен для отдыха. Если отпуск пока не планируется, не рассчитывайте сейчас на свершения и прорывы, а довольствуйтесь малым. Наведите порядок в текущих делах.

В любви вам сопутствует удача.

Мужчинам совет: проявляйте свои чувства, не стесняйтесь показаться сентиментальным и романтичным.

Девушек ждет увеличение числа любовных увлечений, что может привести к смене партнера или любовному треугольнику, из которого придется выпутываться.

Благоприятные дни: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 23, 26 июня.

Лев (24.07−23.08)

В июне вы сможете удачно завершить давно назревшие дела, связанные с жильем, - подбор новой квартиры, покупку дачи, ремонт.

Избегайте спонтанных покупок: они не доставят вам удовольствия, а только съедят ваши накопления и отдалят от более важных целей.

В работе первая половина месяца хороша для начала новых проектов, которые будут поддержаны морально и материально. Удачным будет деловое сотрудничество с новыми партнерами. Есть шанс проявить себя в общественной жизни, что пойдет на пользу вашему имиджу и репутации.

Благоприятные дни: 1, 9, 11, 15, 17, 25, 27 июня.

Дева (24.08−23.09)

Месяц благоприятен для всего, что связано с семьей и личной жизнью. Свободные Девы смогут наконец разглядеть что-то новое в человеке, который давно рядом с ними. У семейных начнется очередной медовый месяц, вероятно приятное путешествие.

Восстановятся, казалось бы, безнадежно испорченные отношения с родственниками.

Улучшится финансовое положение, и это будет связано с позитивными переменами в профессиональной сфере. Ждите солидных денежных поступлений. Не обращайте внимание на мелкие препятствия, не расслабляйтесь и продолжайте уверенно заниматься своими делами.

Благоприятные дни: 1, 4, 7, 11, 15, 18, 24, 28, 30 июня.

Весы (24.09−23.10)

Дороги, люди издалека, дальние партнеры сыгра­ют важную роль в делах настоящего и будущего. Командировка или стажировка окажется полезной для вашего дела и профессионального роста. Неожиданно придет помощь в решении давних деловых проблем или имущественных споров.

В любви вас ждет фейерверк чувств без каких-либо обязательств.

В материальном плане старайтесь больше накапливать, чем тратить, используйте для этого все доступные способы. Если есть стремление получить дополнительный до­ход, в июне вы найдете подходящие варианты сде­лать это.

Благоприятные дни: 7, 10, 12, 13, 17, 20, 23, 26 июня.

Скорпион (24.10−22.11)

Проведите июнь спокойно. Самое время вспомнить пословицу: «Работа не волк, в лес не убежит» и отправиться в отпуск.

На время забудьте о делах, займитесь своей жизнью, чаще бывайте на людях – вероятность важной встречи в июне весьма велика.

К концу месяца в работе есть шанс найти выход из давнего спора или конфликта, наладить отношения с партнерами, отказавшимися от сотрудничества. Дополнительных доходов не предвидится, поэтому постарайтесь разумно распорядиться тем, что есть. Крупные покупки и сделки будут удачны ближе к концу месяца.

Благоприятные дни: 6, 8, 17, 21, 23, 29 июня.

Стрелец (23.11−21.12)

В личной жизни – благополучная полоса, отношения безоблачны, намечается путешествие… Красота! Удовольствие принесет долгожданное завершение дел, связанных с покупкой или обустройством жилья. Возможна прибыль от удачных операций с недвижимостью или крупный денежный подарок от близких людей.

В работе июнь будет перегружен делами, но все они окажутся интересными и плодотворными. В сложных вопросах действуйте без промедления!

Если нужно рискнуть, рискуйте, не задумываясь.

Благоприятные дни: 4, 12, 17, 24, 28 июня.

Козерог (22.12−20.01)

Этот месяц - отличное время для того, чтобы разобраться с долгами, и финансовыми, и моральными. Постарайтесь выполнить все обещания, данные ранее.

В конце месяца прояснится запутанная ситуация, которая давно мешала вам, но результат вас может не порадовать. Впрочем, лучше знать реальное положение дел, чем питать иллюзии.

Внезапно вас может настигнуть любовь.

Но не кидайтесь с головой в новое увлечение, особенно если дома вас ждет любящий вас человек: необдуманные поступки приведут к разочарова­ниям.

Благоприятные дни: 2, 5, 12, 16, 19, 23, 27.

Водолей (21.01−19.02)

Во всех делах вы будете изобретательны, азартны и нетерпеливы. Это благоприятное время для новых начинаний, публичных выступлений, встреч с партнерами и работодателями.

Несмотря на трудности, сплетни, препятствия, вы сейчас на подъеме, и все получится.

Исключение – сделки с недвижимостью, решение имущественных дел семьи: для них пока не время.

Для одиноких Водолеев июнь – время новых знакомств и романов. Впрочем, и «не новые» тоже обещают немало приятных минут. Скучать некогда!

Благоприятные дни: 1, 9, 11, 15, 17, 25, 27 июня.

Рыбы (20.02−20.03)

Вы потратите много сил на работу, но дела будут приносить прибыль. Накопления бу­дут вкладываться в крупные приобретения. Постарайтесь разобраться со всеми нерешенными вопросами, доделать то, что уже начато. Не избегайте неприятных разговоров в партнерами, коллегами – это первый шаг к поиску взаимопонимания.

Все мероприятия с недвижимостью в этом месяце будут идти гладко, без задержек и проблем. То же можно сказать и о тех, кто переезжает в другой город или меняет старое жилье на новое.

У Рыб-женщин велика вероятность беременности.

Благоприятные дни: 7, 13, 15, 22, 23, 29, 30 июня.