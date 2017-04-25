Модная свадьба: дата, сценарий и организация

Решение о свадьбе принято – настало время продумать все детали торжества: выбрать концепцию, составить сценарий, найти всех специалистов, которые помогут вам в организации этого важного дня. Если вы хотите, чтобы праздник прошел на высоте, лучше отдать все эти важные дела в одни руки – профессионалам свадебного агентства. О тонкостях организации свадьбы рассказывает Александр Волков, руководитель свадебного агентства Red Hearts.

Александр Волков

- Как выбрать дату для свадьбы? Есть тут какие-то тонкости и правила?

- Обычно при выборе даты молодожёны предпочитают лето – комфортная погода, красивые пейзажи для фото и т. д. Но в этом есть определённый минус: летом трудно найти интересную и подходящую требованиям площадку, в виду большого количества запросов. Поэтому мы всегда рекомендуем заранее планировать дату свадьбы, подбирать необходимую всем требованиям площадку. Ну и также не отказываться от рассмотрения вариантов торжества в другое время года.

Современные технологии, идеи, креативные концепции позволяют сделать из любой, в том числе зимней свадьбы настоящую сказку.

- Какие модные тренды в организации свадеб вы можете отметить?

- В моде сейчас два направления, прямо противоположных. С одной стороны, это свадьба, организованная как единое театральное действие, в котором гости полностью погружаются в интерактив вместе с профессиональными актерами, декорациями, техническими и визуальным эффектами. С другой стороны - это стремление к простоте, доступности, лёгкости. Такая свадьба проходит в стиле непринуждённой, фуршетной вечеринки, и на ней по максимуму задействуются творческие ресурсы гостей вместо приглашённых артистов.





- Самые необычные пожелания по организации свадьбы, которые вы слышали от молодоженов?

- Не так давно мы проводили свадьбу в стиле квеста.

Гости не имели точной информации о месте проведения события, о времени и т. д. Специально для этого было разработано мобильное приложение, в котором участникам приходили подсказки, задания, вопросы.

Выполнив все условия, гости собирались в группы, выясняли место проведения, время... Это была сложная задача с точки зрения логистики и координации, и мы ее выполнили.

- Что молодожены могут получить, обратившись в свадебное агентство?

- Хочешь превосходный результат - иди к профессионалам! Когда у нас болит зуб, или требуется профессиональный ремонт, мы не рискуем решать эту задачу сами, а всегда находим специалистов, которые помогут нам наилучшим образом. Такая же история и с организацией свадьбы. Современная свадьба - это сложный, многоуровневый механизм, и только профессиональный мастер может наладить его работу. Выбор площадки проведения, согласование меню, декор и стилизация мероприятия, креативная концепция, работа с артистами, монтаж технического оборудования, обеспечения райдеров... Все это обеспечивает профессиональная команда.

В агентство стоит обратиться, чтобы все нюансы и тонкости были под контролем, чтобы в день торжества невеста не висела на телефоне и не решала вопросы с флористом и другими подрядчиками, а наслаждалась сборами и позировала фотографу. Часто будущие молодожены совсем не понимают с чего начать подготовку, а агентство распишет все этапы, чтобы в день мероприятия не осталось ничего, о чем в суматохе самостоятельной подготовки могли просто забыть.

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