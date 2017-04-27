Модная свадьба: ведущий

На свадьбе собирается большая, разновозрастная компания людей некоторые из которых даже не знакомы друг с другом. Такую аудиторию надо организовать и направить, чтобы никто не скучал и надолго запомнил этот праздник. Как проводятся модные свадьбы, знает ведущий Тимур Назаренко.

Тимур Назаренко.

Раньше многие мечтали о тематической свадьбе, а сейчас в тренде стили, концепции – свадьбы в стиле рустик, хиппи, в экостиле.

Для этого не нужно наряжаться в стиляг или пиратов.

Концепция выражается в оформлении, цветовой гамме, в активностях, которые предлагаются гостям.

Современное ведение свадьбы уходит от конкурсов и соревновательных элементов к интерактивам – легкому общению со всем залом, заданиями, в которые вовлекаются все гости, видеоинтерактивам с использованием проектора. Такие вещи вовлекают всех гостей в праздничную атмосферу, помогают быстрее познакомиться друг с другом, перейти к приятному общению и веселью.

Что нового в плане технологий и активностей можно применить на свадьбе? Проектор с большим экраном – лично для меня это уже must-have. С ним можно реализовать множество идей, от показа лав-стори до интерактивных игр и поздравлений от людей, которые не смогли присутствовать на празднике.

В последнее время предлагаю своим клиентам интересную фишку – игры в зоне wellcome. В перерывах между развлечениями в зале гости могут выйти и занять себя различными веселыми аттракционами вроде гигантских крестиков-ноликов на траве.

Главная тенденция современных свадеб - душевность, семейственность торжества.

Еще пару лет назад молодожены стремились уйти от традиций и превратить свадьбу в обычную вечеринку. Сейчас традиции вновь возвращаются в сценарии.

Такие трогательные моменты, как семейный очаг, напоминают всем гостям, что они собрались не просто повеселиться, а отметить рождение новой семьи. Для многих традиций можно также предложить необычные, современные интерпретации.

Ведущий должен не только вести за собой, но и помогать раскрыться гостям и молодоженам, помогать в реализации их задумок. Я всегда обеими руками за то, чтобы ко мне обращались гости за помощью в организации их сюрпризов для молодоженов. Такие моменты всегда делают праздник более живым и душевным.

Не стесняйтесь высказывать ведущему вашей свадьбы свои пожелания: грамотный специалист поймет вас и предложит все возможности для реализации ваших идей.

Свадьба - не обязанность перед друзьями и родственниками, а возможность воплотить в жизнь свои мечты и собрать вместе близких людей, чтобы разделить с ними самый счастливый день в жизни.