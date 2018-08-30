Как считать дни Шенгенской визы?

Многие консульства нынче стали благосклонны к российским гражданам, поэтому годовая или даже трехгодовая шегенская виза – это уже не из разряда фантастики.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт».

Если ты стал счастливым обладателем «окна в Европу», то нужно обязательно правильно посчитать дни в шенгенской визе.

Сколько дней можно находиться в странах Евросоюза по шенгенской визе?

Если у тебя шенгенская многократная виза, ты можешь путешествовать 90 дней в полугодие. Так что если твои поездки – это несколько раз в год на одну-две недели, то можешь расслабиться и не переживать по поводу количества дней.

Как посчитать, не нарушаешь ли ты сроки пребывания?

Если ездишь часто и подолгу, то могут понадобиться некоторые навыки в математике. Тебе нужно знать дату, когда ты собираешься покинуть Шенгенскую зону. От этой даты отнимай 180 дней – то самое полугодие – и смотри, сколько поездок за этот срок у тебя было. Складывай дни и следи, чтобы их было не больше 90.

Как быть, если у меня плохо с математикой?

Воспользуйся визовым калькулятором – https://ec.europa.eu.

Он работает в нескольких режимах: Control – калькулятор покажет, до какого числа можно находиться в Шенгенской зоне; Planning – поможет спланировать поездку на нужное количество дней; Passport – можешь забить все даты по штампам в паспорте и проверить, нет ли нарушений.

Что будет, если превысить срок пребывания?

Правильность соблюдения всех сроков могут посчитать сотрудники пограничной службы при выезде из стран Шенгенской зоны. Если количество проведенных дней превысило 90, то вполне может последовать аннуляция визы и даже запрет на въезд.

Есть ли страны, пребывание в которых не засчитывается?

Да, это страны, которые не состоят в Шенгене, но признают шенгенскую визу для въезда – Румыния, Болгария, Хорватия, Кипр.

Можешь находиться в них хоть круглый год.

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