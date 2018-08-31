5 вопросов о наращивании ресниц

Хотите нарастить ресницы, но сомневаетесь или боитесь? На самые главные вопросы о наращивании отвечает lash-maker Юлия Кузина.

Юлия Кузина,

специалист по наращиванию ресниц, владелица Lash-студии.

Как выбрать объем, длину и изгиб ресниц?

– Сейчас на этот счет нет никаких правил. Одни девушки выбирают «классику», которая выглядит натурально, другие делают фантастические объемы, третьи хотят визуально приподнять веко или внешний уголок глаза. Всё возможно! Единственное, чего мы не советуем, - выбирать объемы, которые могут утяжелить и навредить натуральным ресницам.

Что сейчас самое модное в наращивании?

– Очень долго свои позиции держала классика, но сегодня ее вытесняет более объемное наращивание с использованием очень тонких ресничек. С ними даже гиперобъемы в 5-7D становятся легкими и выглядят более натурально.

В моде объемы 2-3D и «эффект Кайли» – ресницы лучиками. Еще один популярный эффект – разреженное наращивание. В этом варианте основание ресниц густое, кончики выглядят более облегченными.

Цветные ресницы – это еще актуально?

– Очень! Причем можно наращивать ресницы не одного цвета, а сочетание нескольких – вплоть до таких неожиданных оттенков, как белый и красный. Красиво и смело!

Эффектно выглядит и наращивание в одном оттенке – например, в синем. Цвета ресниц мы подбираем под цветотип клиента – оттенок его кожи и глаз.

Свои ресницы не пострадают от наращивания?

– Чтобы наращивание не повредило вашим ресницам, необходимы два условия. Первое – профессионализм мастера: он должен правильно подобрать длину, толщину, объем ресничек и количество клея, чтобы нагрузка на натуральные ресницы была адекватной.

И второе условие: вы сами после наращивания не должны помогать своим ресницам выпадать.

Не трите глаза и соблюдайте все рекомендации, которые даст мастер.

Как носить ресницы максимально долго?

– Срок ношения ресниц у каждой девушки индивидуален, он зависит от цикла жизни ее натуральных ресничек. В среднем наращенные реснички держатся 4-5 недель. Клей, который мы используем в нашей студии, очень стойкий, а ресницы гибкие – не теряют форму, не сминаются.

Продлить срок ношения помогает соблюдение рекомендаций. В первые сутки, когда идет полимеризация клея, ресницы нельзя мочить и подвергать тепловому воздействию – солярий, сауна исключены. Со вторых суток все ограничения снимаются. Единственное правило: ежедневно умывайтесь, тщательно очищая межресничное пространство.