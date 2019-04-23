Маленькая тулячка выиграла конкурс моделей в платье из «Модного города»

Вечерний наряд Мелиссы Абрамовой на фестивале Fashion Style был в буквальном смысле сделан из нашего журнала.

На фестивале Fashion Style-2019 модель Мелисса Абрамова дефилировала в авторском платье, созданном ее мамой из страниц «Модного города». В этом наряде девочка выиграла Гран-при всероссийского конкурса детских моделей «Открытый подиум», прошедшего в рамках фестиваля, получила эксклюзивную дизайнерскую корону и титул «Лучшая детская модель года-2019».

4-летняя Мелисса – модель с большим опытом в фешн-индустрии: уже два года девочка занимается в модельном агентстве Linda, участвует в съемках рекламы, появляется на страницах журналов, дефилирует на московских неделях моды и конкурсах дизайнеров. У Мелиссы уже немало титулов и с конкурсов красоты и таланта: «Маленькая Мисс Совершенство-2018», «Принцесса Тулы-2018» и другие. На сцене и подиуме юная модель чувствует себя в своей стихии, спокойно и уверенно.

В фестивале Fashion Style Мелисса участвует уже во второй раз. В этом году, думая о наряде для дефиле в вечерних платьях, мама Мелиссы решила: обычные нарядные платья из магазина – это скучно. Нужно придумать что-то новое!

Мелисса с мамой Мариной.

- Я давно читаю «Модный город», узнаю из него о том, что происходит в городе, о новых местах, услугах, тенденциях. Самостоятельно уследить за всем не всегда удается, а с вашим журналом я всегда в курсе событий. Журнал мы очень любим и никогда не выбрасываем, поэтому дома их скопилось очень много. И в один момент, взглянув на стопку «Модного города», я поняла, что могу дать ему вторую жизнь, применить с пользой, создав для дочки креативный наряд прямо из страниц журнала!

Идею наряда, силуэт и декор Марина обдумывала несколько дней, а само платье изготовила в ночь перед фестивалем. Сшила тканевую основу, на которую с помощью двустороннего скотча наклеила самые яркие страницы из шести выпусков «Модного города».

В своем «глянцевом» платье и короне Мелисса Абрамова произвела фурор на конкурсе детских моделей.

Десятки человек после дефиле подошли из спросили, из чего сделан наряд, фотографировали девочку, а она сама не хотела расставаться со своим журнальным платьем и осталась в нем до самого награждения.

Фото предоставлено модельным агентством Linda и Мариной Абрамовой-Майоровой.