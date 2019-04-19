На фото - автор одной из книг в нашем обзоре Антон Петряков до и после: разница в 60 кг.

Весной зеркало становится особенно жестоким: на свет божий вылезают складки на боках, волосатые ноги и прочие жизненные неудачи. «Модный город» нашел три новых книжки, которые либо научат легче относиться к своей неидеальности, либо наставят вас на путь самосовершенствования. А три бьюти-новинки помогут вам на этом пути.

«Тело дрянь»

Фантастически забавная и одновременно шокирующая в своей правдивости книга вышла в прошлом месяце. Американская журналистка Мара Олтман говорит о том, что не принято обсуждать даже между нами, девочками. Стоит ли стыдиться волосатых подмышек? ПМС – неизбежное проклятье или женская суперсила? И почему такое отторжение вызывает «верблюжья лапка»?

Автор рассказывает об отношениях с собственным телом, заодно размышляет о стандартах красоты и ограничениях, которые накладывает общество на женщин. А также о том, почему тема женской физиологии до сих пор остаётся таким табу.

Гелинг

Если аутотренинг от автора книги «Тело дрянь» не помогает, и смириться с волосами на теле выше ваших сил, попробуйте гелинг. Это инновационная система удаления волос, разработанная в прошлом году в научном парке МГУ. Специальный состав из трех средств (в том числе гель - отсюда и название) ослабляет связь волоса с питающим его сосудом.

Обработка одной зоны от 1000 руб.* @gelingtula.

Это приводит к двум вещам: рост волос замедляется у некоторых после первого же раза, а со временем прекращается вовсе, и само удаление безболезненное - волос не вырывается, а вынимается из кожи. Еще один плюс - волосы не врастают.

«Mind Haсking»

Можно ли подчинить себе разум и управлять им, словно компьютером? Известный писатель и предприниматель Джон Харгрейв уверен, что да. Он разработал трехнедельную программу, которая позволит стать хакером своего собственного мозга.

Как и программное обеспечение, разум можно взломать – и перенастроить его на нужный лад, чтобы стать успешнее, здоровее, спокойнее и счастливее, взглянуть на проблемы под новым углом и найти неожиданные решения. Из книги можно узнать, как избавиться от привычки делать всё и сразу, почему важно развивать осознанность и концентрацию, где взять энергию и как тратить ее правильно.

Маска молодости

Маска Perfect Lifting Premium Mask* из специальной ткани подтягивает овал лица, сокращает второй подбородок.

От 970 руб. за штуку.* Клиника В. Н. Комаровой.

Маску можно использовать где угодно: перед важной встречей, за рулем, во время тренировки и отдыха или чтения интересной книги о перенастройке мозгов.

«Fresh 28»

От жизни нужно получать удовольствие, иначе зачем нам она? Автор книги «FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник», известный видеоблогер Антон Петряков десять лет собирал и применял методы борьбы с лишним весом и сам похудел почти на 60 кило.

А затем вывел свою формулу похудения – без скрежета зубовного и ежедневной проверки силы воли. Он не приемлет слово «диета» и запрещает читателям отказывать себе в удовольствии. Звучит заманчиво, правда?

Рисовая вода

3199 руб., «Л’этуаль».

Изучая инструкцию по похудению, забудьте о конфетах и отведайте-ка рисовой водицы. Да не внутрь: она для красоты кожи. Ферментированная рисовая вода от 100% PURE с экстрактами белой шелковицы, грибов шиитаки, лакричного корня и цитруса питает и осветляет кожу, гиалуроновая кислота – увлажняет и разглаживает.

*Косметическое средство.