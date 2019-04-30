Фото Titov Photography.

В апреле в Туле прошла «Сладкая вечеринка»: приглашенных ждала большая сладкая зона, необычная сладкая вата, и даже дресс-код был леденцовым – приветствовались наряды конфетных оттенков.

Для девушек работала бьюти-зона, где можно было бесплатно сделать прическу и макияж, для мужчин – барбер-зона со стильными стрижками.

Развлекательная программа была насыщенной: фотозоны, мастер-классы по рисованию и изготовлению духов, выступления вокалистов и иллюзионистов, барабанное и огненное шоу и конкурсы с подарками, среди которых были полеты на воздушном шаре, ювелирные украшения и номер «люкс» с джакузи.

Приглашенной звездой стал стэнд-ап-комик Иван Усович.

Подробности праздника — в фотогалерее.