Искра всегда в движении

Архитектор квартала «Искра» Роман Устименко — об уважении к истории, развитии стрит-арта в Туле и о том, как стать автором одного из самых модных городских пространств в 25 лет.

...Я всегда интересовался тем, что происходит в Туле, мне не все равно, как выглядит город. Ещё до «Искры» у меня было несколько концептуальных проектов, так сказать, «в стол», в которых я выражал своё видение городской среды. Один из них- проект нового велотрека на берегу реки «Скат на набережной».

...Когда была озвучена идея новой тульской набережной и реставрации кварталов рядом с ней, жизнь свела меня с людьми, причастными к проекту будущей «Искры» им понравились моя живопись и идеи. Мы сошлись во взглядах на концепцию пространства и со Светланой Осташовой, которая уже работала здесь дизайнером до моего прихода, мы сутками обсуждали концепцию квартала, планируя с его помощью задать новую высокую планку следующим городским преобразованиям.

И я получил фантастическую возможность работать над этим грандиозным проектом, стать частью новой тульской истории. Для молодого архитектора (а мне тогда было 25) это невероятная удача.

...Такой проект — это огромная ответственность. Но все страхи и опасения перекрывало огромное желание реализовать свои идеи. В самый первый день работы над проектом я понял, как здесь нужно зонировать территорию, какие часть зданий и этажей отдать под гастрономию, какие — под зоны красоты и преображения. У нас у каждого этажа есть своя тематика внутреннего интерьера, где-то должно быть много зелени, где-то — грубоватый офисный лофт. Есть выставочные площадки, где силами резидентов будут организовываться интересные экспозиции.

...На территории «Искры» удалось по максимуму сохранить исторические постройки. Для меня утрата любого исторического здания — это однозначная потеря, я готов сохранить каждый старинный кирпич. В одном из наших корпусов была дореволюционная лестница и, несмотря на мнение строителей, я настоял на том, чтобы ее восстановить.

...Название «Искра» — это идея Андрея Колбасинова, который также принимал активное участие в формировании концепции кластера. Предлагались тысячи вариантов, связанных с историей, но пока не был окончательно утвержден ни один из них, мы между собой называли квартал «Искра». Есть такой способ в проектировании общественных городских пространств, когда архитектор отдаёт территорию, допустим, будущего парка на волю посетителей, и они сами прокладывают удобные и интересные им маршруты, по которым затем и создаётся сеть дорожек и аллей. С названием «Искра» вышла та же история: слово, которое точно отражает суть этого места, родилось как яркая эмоция от остатков барельефа Ленина в помещениях красного уголка военной части, базировавшейся в этом месте, и так и осталось.

...Я художник и хочу, чтобы город играл новыми красками, чтобы в нем было больше стрит-арта, художественных инсталляций, арт-объектов. Хочу, чтобы арт-тему подхватили в разных местах и движение с набережной и «Искры» пошло по всей Туле.

...Что я хотел бы изменить в Туле? Прежде всего, отношение к вывескам и наружной рекламе, к соблюдению единого стиля, особенно на центральных улицах, которые являются лицом города.

Лайтбоксы на исторических фасадах, гигантские вывески, кондиционеры — с этим надо бороться.

...«Искре» есть куда расти. Вся часть за корпусом «Училище», где сейчас разбит газон и расположены временные контейнеры, — это территория под дальнейшую застройку. У меня уже есть задумки и эскизы будущих зданий, современных внутри, но идеально вписывающихся в окружающую историю.