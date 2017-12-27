Для самых поздних пташек: наряжайтесь в перья!

Новый год на носу, а платье так и не куплено? Вот вам еще один тренд праздничного сезона — перья. В магазинах сейчас много вещей с перышками — можно найти вариант от доступного до дорогого.

Перья — смелый декор, который легко впорхнул в моду в этом году и прописался как в повседневном, так и в вечернем гардеробе.

Днем в качестве оперения уместны неброские украшения с перышками и скромная отделка на одежде.

Толстовка Qui, 3240 руб. Серьги Lady collection, 290 руб.

Блуза-толстовка Italiano, 4690 руб.

А на выход, в том числе и новогодний, не сдерживайте себя: платье, щедро украшенное перьями, будет бомбой вечеринки.

Мы нашли в тульских магазинах вечернее оперение в черном цвете:

Брошь Lady collection, 490 руб. Босоножки H&M, 2999 руб. Топ Patrizia Pepe, 9900 руб. («Итальянский дом моды»). Юбка Qui, 9640 руб.

И в красном:

Платье Italiano 5450 руб. Сумка Zara 1599 руб. Колье Artigli 650 руб.

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