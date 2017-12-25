Процедуры с ВАУ-эффектом: сделала - и красивая!

Чтобы выглядеть ослепительно в новогоднюю ночь, воспользуйтесь экспресс-процедурами красоты, которые не требуют реабилитации и дают мгновенный результат.

Лазерный карбоновый пилинг

Одна из самых популярных процедур у девушек и женщин любого возраста! Инстаграм модниц и бьюти-блогеров пестрит фотографиями в масках черного цвета и восторженными отзывами.

Любовь представительниц прекрасного пола объясняется просто: лазерный карбоновый пилинг действительно дает невероятный результат — улучшается цвет лица, кожа подтягивается, пигментация осветляется.

Пилинг не оставляет на коже покраснений и шелушений: после него можно сразу «выходить в свет».

Принцип действия основан на применении маски с наночастицами диоксида углерода и неодимового лазера. Наногель глубоко проникает в кожные слои, связывает клетки эпидермиса, притягивает остатки кожного сала.

20−30 минут в маске — и дальше за дело берется неодимовый лазер: он деликатно отшелушивает омертвевшие клетки, оказывает бактерицидное воздействие, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Результат будет заметен на любой коже: на проблемной уменьшатся воспалительные элементы, на возрастной — разгладятся морщинки и улучшится цвет лица.

Когда делать: в любое время до праздника — процедура не оставляет лице никаких негативных последствий.

Сколько стоит: от 1500 руб.

Ботокс

Проверенное средство в борьбе с мимическими морщинами, доказавшее свою эффективность. Ботулинотерапия расслабляет мимические мышцы, вы перестаете их напрягать, хмуриться, и морщинки разглаживаются.

Не стоит бояться, что ботокс сделает лицо неподвижным. Косметологи применяют технику «живого лица», когда естественная мимика сохраняется.

С помощью ботокса можно разгладить морщины на лбу, в межбровье, вокруг глаз и губ, а также скорректировать несовершенства: исправить асимметрию лица, убрать привычку поджимать губы и морщить подбородок, расслабить жевательные мышцы и тем самым устранить эффект «тяжелого лица», приподнять кончик носа.

Ботулинотерапия также применяется в лечении гипергидроза: одна процедура — и можно на полгода забыть о потливости.

Когда делать: можно за несколько дней до праздника, но лучше за неделю-полторы — окончательный эффект может быть не виден сразу.

Сколько стоит: зависит от количества препарата. Например, на коррекцию морщин в межбровье нужно 30−40 единиц, на лбу — от 20 до 50 единиц. 1 единица — от 130 до 350 руб. (за разные марки препарата)

Контурная пластика

Эта процедура многим знакома: филлеры на основе гиалуроновой кислоты заполняют морщины и складки, от мелких до глубоких, и лицо сразу же, после одного визита к врачу, становится более молодым.

Контурная пластика позволяет скорректировать носогубные складки, морщины в межбровье, на переносице и подбородке, заполнить носо­слезную борозду.

Контурная пластика на несколько месяцев «убирает» носогубные складки.

Можно не только исправить возрастные изменения, но и увеличить или изменить форму и контур губ, приподнять их уголки, исправить форму носа — приподнять кончик, скорректировать горбинку (безоперационная ринопластика).

Коррекция формы носа с помощью филлеров.

Очень популярна объемная контурная пластика (введение филлеров в область скул и т. д.), с помощью которой можно гармонизировать пропорции лица, исправить асимметрию и скорректировать возрастные изменения.

Когда делать: за несколько дней до праздника, чтобы, если останутся следы от уколов, они успели пройти (они остаются не у всех — это зависит от особенностей кожи и мастерства врача). Эффект виден сразу.

Сколько стоит: зависит от количества и марки препарата. 1 мл — от 10000 руб.

Пилинг PQAge

Революционный пилинг с мгновенным лифтингом и эффектом биоревитализации. Его называют «пилингом невест», «пилингом выходного дня» и «безоперационным омоложением». Не затрагивая верхние слои дермы (то есть не вызывая избыточного шелушения и раздражения), этот пилинг проникает сразу внутрь и на уровне срединных и срединно-глубинных слоев оказывает омолаживающий и восстанавливающий эффект, что способствует обновлению эпидермиса.

PQAge — это смесь трихлоруксусной кислоты, стабилизированной пероксидом мочевины, которая стимулирует восстановление поверхностных и глубоких слоев кожи.

Такой пилинг, в отличие от многих других, можно делать в любое время года.

PQAge выполняется специальной массажной техникой. Сразу после процедуры — великолепный лифтинг-эффект, сужение пор и моментальное улучшение эластичности, рельефа и упругости кожи.

Когда сделать: от 2 недель до нескольких дней до праздника. Процедура не имеет восстановительного периода. Эффект будет сразу, но чтобы он был долгим, желательно сделать несколько процедур.

Сколько стоит: от 3000 руб.