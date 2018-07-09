Модный дом: двушка из однушки

Туляк Андрей Зиновьев перепланировал квартиру в новостройке, сделав из обычной однушки стильную студию, в которой нашлось место спальне, рабочему кабинету, гардеробной и большой гостиной.

Однокомнатная квартира площадью 45 кв. метров изначально была разделена ненесущей перегородкой на кухню и комнату, но Андрей решил сделать квартиру более функциональной.

Хозяин квартиры Андрей Зиновьев.

— Исходная планировка меня не устраивала: помещения были узкими, вытянутыми. Из холла в комнаты вели две двери, которые съедали полезную площадь.

Квартира до ремонта: голые стены без отделки.

Я решил трансформировать пространство в квартиру-студию для 2−3 человек, отделив зону спальни, но при этом избежав «глухой» стены с дверью. Также хотелось получить в квартире места для хранения — установить шкафы, которые были бы достаточно вместительными, но не загромождали пространство, а в идеале — устроить гардеробную.

Исходная планировка.

Итоговая планировка.

В итоге после перепланировки комната и кухня были объединены и отделены от холла одной дверью.

Образовалось практически квадратное помещение, большую часть которого заняла многофункциональная зона «три в одном» — кухня, столовая, гостиная с большим диваном и телевизором.

За сдвижными дверями спряталась спальня, в которой, кроме кровати, уместился небольшой шкаф и рабочее место.

Двери пропускают свет, а если он мешает, есть дополнительная преграда — плотные шторы изнутри спальни.

В холле за дверями-купе разместился шкаф-гардеробная с полками, выдвижными ящиками и вешалками. Здесь хватает места для вещей и хозяйственных принадлежностей.

Хозяин квартиры мечтал создать светлый интерьер с преобладанием белого цвета, без пестроты и «радуги». Дизайнер предложил светлое, спокойное, но в то же время насыщенное решение: в нем белый цвет сочетается с разными оттенками пастельных тонов.

Стены — белые с едва заметным серым отливом, фасады кухни — темнее, жемчужно-серые.

Черно-белая мозаика на кухонном фартуке перекликается с глянцево-черными поверхностями техники и темным декоративным камнем в ТВ-зоне.

Столешница, барные стулья, двери теплого сливочно-белого цвета гармонируют с песочно-бежевой плиткой на полу, которая зонирует кухню, и обивкой большого дивана: он при необходимости трансформируется в дополнительные спальные места.

По потолку зонирование прослеживается в гостиной, где разные уровни с подсветкой выделяют зону отдыха.

А в кухне барную стойку акцентируют стильные темно-серые светильники-конусы на подвесах.

Особый восторг вызывает санузел: на ее площади, пожалуй, можно жить))).

Здесь установлена ванна с «тропическим душем», унитаз со скрытым в стене бачком, мебель для хранения белья, бытовой химии и прочих принадлежностей.

Добавляет комфорта теплый пол и водонагреватель, который позволит избежать неудобств при отключениях горячей воды.

В этой квартире нашли применение технологии «умного дома»: видеонаблюдение, видеоглазок, информацию с которого можно получать дистанционно на смартфон, датчики протечек, датчики открывания двери.

Эту систему можно дополнить любыми другими беспроводными датчиками — задымления, движения, объема и т. д.