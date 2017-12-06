Как хорошо уметь читать

Чтение – ключевой навык, который обеспечивает ребенку хорошую успеваемость в школе, а взрослому – быстрое освоение больших объемов информации. Алевтина Орлова и Евгения Водяхо открыли в Туле школу, в которой учат читать не просто быстро, а эффективно.



- Алевтина, Евгения, образовательная сфера – достаточно непростая для бизнеса. Почему Вы ее выбрали?

Алевтина Орлова: - В школах сейчас ждут читающих детей - при этом огромное количество детей не читают или читают плохо. В детсаду этому учить не обязаны, сами мамы не всегда знают, как научить ребенка читать правильно. А ведь чтение - это ключевой навык для успешной учебы, на нем основаны все устные предметы: чтобы что-то пересказать, нужно как минимум уметь это прочитать и понять.

Если ребенок плохо читает, не умеет улавливать суть, речь уже не идет о хорошей успеваемости в школе или интересе к чтению: как можно интересоваться тем, что дается тебе с трудом?

И мы захотели открыть для детей более легкий путь к обучению в школе. Познакомились с методикой скорочтения, которая, как оказалось, работает уже много лет и одобрена Министерством образования.



- Вы на личном опыте или опыте своих детей испытали эффективность методики?

А. О: - Моя дочка училась в самой первой, экспериментальной группе. Сейчас она читает очень быстро: может прочитать книгу за 1-2 дня. Мы сами поначалу удивлялись: утром видим ее с одной книгой, вечером уже с другой. Я не верила, прочила ее рассказать, о чем текст, - оказывалось, что да, действительно прочитала. У нее нет проблем с устными предметами в школе: ей достаточно один раз прочитать текст, чтобы запомнить суть и пересказать.

Е. В.: - Мы сами владеем этой методикой, и это безусловно помогает в жизни: мозг работает по-другому – он учится видеть главное. Не секрет, что во многих книгах, особенно по самообразованию, порядочное количество «воды».

А со скорочтением, как сказала одна наша взрослая ученица, «умеешь выхватываешь из текста и запоминать самые важные вещи».

- Но ведь мы читаем не только на скорость, но и для удовольствия – насладиться авторским языком, слогом…

А. О.: - Скорочтение – это не перелистывание страниц на скорость, не бездумное чтение, как некоторые полагают. Ведь если ты научился бегать – это не значит, что теперь ты не умеешь ходить. Так и с чтением: освоив методику скорочтения, ты применяешь ее тогда, когда это необходимо. Но по-прежнему умеешь читать медленно, с наслаждением – когда этого хочется.



- Научившись читать быстро, возможно ли сохранить этот навык навсегда?

А. О.: - Навык – это действие, доведенное до автоматизма. Если он есть, то уже никогда не потеряется. Если вы умеете кататься на велосипеде, то, даже не катаясь много лет, сядете и поедете. Человек, отучившийся в автошколе, без практики быстро всё забудет – а после пары лет активного вождения он уже не задумывается над тем, куда нажимать и как рулить. Так и со скорочтением: за 10 занятий вы только научились, но чтобы это стало навыком – новым умением нужно пользоваться постоянно. Заниматься дома по несколько минут в день, что закрепить материал, – это не требует денег, а только времени.

- Работая с детьми, какие главные проблемы Вы можете отметить?

Е. В.: - Многие дети не любят читать, но это, скорее, даже не проблема, а примета времени. Если в нашем детстве книги порой были единственным развлечением, то сейчас у детей гораздо больше возможностей для интересного досуга. Поэтому мы не ставим себе целью заставить наших учеников полюбить чтение – мы учим их читать эффективно.

Как этим навыком распорядиться, каждый решает сам. Кто-то с его помощью открывает для себя мир книг. А кто-то пользуется им для того, чтобы быстрее усваивать школьную программу и тратить на нее меньше времени. И это тоже неплохо.

- Что Вы сами сейчас читаете? И какие книги можете порекомендовать?

Е. В.: - У меня есть своя схема чтения: я чередую книги по саморазвитию (недавно прочитала «Без жалости к себе» Эрика Ларссена), классическую литературу (сейчас читаю «Войну и мир»), мемуары известных людей и современную художественную литературу (очень рекомендую почитать книги Ольги Покровской). Таким образом, узнаю что-то для себя полезное, вдохновляюсь примерами успешных людей, не забываю красоту языка и просто проветриваю мозг – иногда это тоже необходимо.

А. О.: - Так как я работаю с детьми, читаю много детской литературы. В преддверие Нового года советую купить детям книгу Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Казалось бы, детская сказка – но и у взрослых она вызывает мурашки и слезы.



- Если книга не нравится, будете дочитывать ее до конца?

Е. О.: - У меня долгое время был пунктик: я не могла не дочитать. А потом увидела очень хорошую цитату Михаила Жванецкого:

«Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Их много».

Поэтому теперь у меня такое правило: если за 50 страницы книга не увлекла ее надо бросать.

А. О.: - Сейчас столько книг, авторов, направлений, и нет никакой гарантии что все эти книги хорошие или как минимум подходят именно вам. Поэтому я считаю, что и детям, и взрослым нет смысла заставлять себя читать книгу, которая «не идет». Лучше найти книгу, которая увлечет и после которой захочется почитать новую.