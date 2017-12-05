Мифы и правда об эпиляции

Волосы на голове — это прекрасно, а вот на теле их не зря называют нежелательными: никто из девушек их и правда не желал. И мы ведем с ними вечную борьбу…

Одни — ежедневно с помощью бритвы, другие — изредка, потому что выбрали салонную эпиляцию, с которой, впрочем, до сих пор связано немало мифов. Какие из них правдивы, а какие нет, мы спросили у мастеров эпиляции студии iSWEET.

Эксперты в эпиляции Василиса Демидова, Светлана Акулова,

Юлия Смирнова, Кристина Мельниченко.

Миф 1. Эпиляция сахаром или воском — это больно

Процедуру можно провести с обезболиванием, но мы делать этого не рекомендуем. Вещества в составе обезболивающих кремов и спреев могут вызвать раздражение на чувствительной коже, отечность, аллергические реакции и т. д.

На самом деле процедура вполне терпима, но если и такие ощущения для вас слишком неприятны, попробуйте современные виды эпиляции.

Например, полимерную эпиляцию Skins. Полимерные воски имеют низкую температуру плавления, не повреждают кожу, не доставляют дискомфорта. Они удаляют даже самые короткие, жесткие волоски, предотвращают врастание и отлично работают на мокрых, «горячих зонах». Skins подойдет тем, кто раньше отказывался от салонного удаления из-за раздражения кожи, врастания волос и других проблем, а также для тех, кто не любит болезненных процедур. Здесь болезненные ощущения будут сведены к минимуму.

Миф 2. Без разницы, чем делать эпиляцию, дорогими материалами или дешевыми, — все одинаковы

Это не так. То, какие средства выберет мастер, будет оказывать влияние не только на цену процедуры, но и на ощущения клиента.

Сегодня на эпиляции можно выбрать услуги как стандартной категории, так и премиум-класса, которые помимо самого процесса удаления волос включают в себя уход в виде масок, пилингов. С ними процедура комфортнее и эффективнее.

Например, российская марка премиум-класса «Яна Шеина». Это более мягкая паста и более скоростная техника работы, что обеспечивает больший комфорт процедуры, меньшую травматичность и более чистый результат.

Видели в интернете эффектные фотографии с черной пастой для шугаринга? Это линия Monochrome от TM Gloria.

Черный цвет пасте придает шунгитовая пудра, которая обеспечивает успокаивающее действие на кожу: остается минимум покраснений, раздражений, кожа гладкая, неповрежденная. Процедура из 6 этапов полностью подготавливает кожу, и удаление волос происходит мягче и быстрее. Процедура подходит для жестких, пробритых, коротких волосков и для плотной кожи с гиперкератозом.

Миф 2. Сахар лучше воска

На самом деле всё индивидуально. Да, шугаринг универсален, но есть случаи, когда воск более предпочтителен:

При жестких волосках, но тонкой, чувствительной коже. Сахарная паста может травмировать нежную кожу (возможен даже перепилинг), а иногда может и не справиться с волосками. С воском таких проблем не будет.

Сахарная паста может травмировать нежную кожу (возможен даже перепилинг), а иногда может и не справиться с волосками. С воском таких проблем не будет. На «горячих» зонах (подмышки, бикини) воск работает лучше: он не прилипает к коже, не травмирует ее и не реагирует на влажность.

воск работает лучше: он не прилипает к коже, не травмирует ее и не реагирует на влажность. Если вам больно на шугаринге, попробуйте воск: в отличие от пасты, воск обрабатывает сразу большой участок кожи. Процедура короче, дискомфорта меньше.

попробуйте воск: в отличие от пасты, воск обрабатывает сразу большой участок кожи. Процедура короче, дискомфорта меньше. Если у вас мало времени, воск поможет его сэкономить: например, шугаринг ног выполняется в течение часа, а с воском хватит и 30 минут.

Миф 4. Эпиляция — это только для женщин

Мужчины, которые следят за собой, тоже любят быть гладкими)). Например, удалив волосы с лица, можно надолго забыть о бритье. Опять же, не всех устраивают волосы на спине или груди.

Мужские линии средств прекрасно справляются с жесткими после бритья волосами, не доставляют болезненных ощущений и пахнут по-мужски — например, ментолом или мускусом. Мужчинам очень нравятся процедуры с восками Skins или черными пастами Monochrome.

Хотя это, конечно, нежелательные волосы — личное дело каждого. Вот, например, по Америке не так давно прокатилась волна пропаганды естественной красоты. И даже манекены в магазинах белья обзавелись пышной растительностью.

Витрина магазина Аmerican Apparel в Нью-Йорке.

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