Хочешь успеха? Бди!
Любой акт восприятия есть акт направления внимания. Он может быть осознанным, когда сам человек решает, куда поместить внимание. Но обычно акт приложения внимания является неосознанным. В основном жизнь забирает внимание насильно, путем работы инстинктивных программ.
Всеволод Татаринов, бизнес-тренер, президент API
Помните, как в той поговорке: «Цыган не за то бил своего сына, что тот играл, а за то, что он отыгрывался».
К сожалению, 99,9% людей не играют, а отыгрываются. Хотя, заметьте, у нас есть свободная воля! Но... это немногое меняет.
Для сознательного управления вниманием человек должен быть тотально бдительным. Подумайте над этим выражением: «При интенсивном наблюдении всегда наступает время, когда наблюдающий и наблюдатель становятся целым». Помните, «Когда мы смотрим в бездну, бездна в этот момент смотрит на нас».
Ну и конечно, сегодняшний практический совет. Вы сознательно можете контролировать то, что через ваше внимание входит в ваш разум. Пять простых шагов:
- Осознание внимания как функции. Для этого фиксируйте свое новое намерение отслеживать работу вашего внимания. Наблюдение за своим вниманием и изучение его особенностей делает функцию внимания более понятной. Это основа управления
- Фиксация целей для концентрации внимания. Используйте понятную для вас фиксацию целей. Самым распространенным является записывание целей на бумаге с подробным описанием характеристик цели.
- Приоритетность целей для распределения внимания. Используйте классическую самоорганизацию. 5 сегментов жизни, которые для каждого человека в зависимости от его жизненной ситуации меняют свою приоритетность.
- Программа, привязанная ко времени. Если вы не привяжете выполнение программы или задачи ко времени, она не сможет вами управляться. Поставьте себе сроки.
- Фиксация отчета для осознания продвижения в тренировке. Фиксация результатов позволяет вам не потерять мотивацию в процессе достижения цели.
И помните о внутреннем состоянии. «Продавцы», увлеченные своим «товаром», управляют вектором вашего внимания, присоединяя его. Будьте разбуженными ;)
Вы замечали, что, когда вы пытаетесь сконцентрироваться, ваш разум забирает ваше внимание без разрешения?
Управление своим умом является первым шагом к управлению интенсивностью внимания. Концентрация внимания достигается полным перемещением своего восприятия в нужную точку.
Давайте я поясню. Наше тело является настоящей тайной. Например, я лично после прохождения Випассаны ощущал тепло обычной лампочки накаливания, которая горела на расстоянии 20 метров, причем затылком. В этом случае нет ничего сверхъестественного: развивая чувствительность тела, человек способен воспринимать очень тонкие вещи.
Так вот, настоящая интенсивность внимания достигается концентрацией всех возможных способов восприятия в точке приложения. Это действительно непередаваемый опыт. Даже если вы не преуспеете в том, чтобы ощущать всем телом, и попрактикуетесь концентрировать внимание доступными для вас каналами восприятия, то почувствуете очень быстрый эффект. То, что раньше ускользало от вас, теперь становится очевидным.
Например, получив результат по управлению разумом, перейдите к коммуникации.
Даже обычный разговор, в котором вы отдаете все 100% неразделенного внимания, создаст новый опыт и у вас, и у того, с кем вы общаетесь. Я вас уверяю, что человек признается, что еще никто в жизни так им не интересовался.
Также, используя управление интенсивностью внимания, вы сможете увеличить количество сделанных вещей на единицу времени. Кто не согласится получить БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ?! Именно поэтому в следующий раз обязательно продолжим разговор о самом важном - о вас.