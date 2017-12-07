Хочешь успеха? Бди!

Любой акт восприятия есть акт направления внимания. Он может быть осознанным, когда сам человек решает, куда поместить внимание. Но обычно акт приложения внимания является неосознанным. В основном жизнь забирает внимание насильно, путем работы инстинктивных программ.

Всеволод Татаринов, бизнес-тренер, президент API

Помните, как в той поговорке: «Цыган не за то бил своего сына, что тот играл, а за то, что он отыгрывался».

К сожалению, 99,9% людей не играют, а отыгрываются. Хотя, заметьте, у нас есть свободная воля! Но... это немногое меняет.

Для сознательного управления вниманием человек должен быть тотально бдительным. Подумайте над этим выражением: «При интенсивном наблюдении всегда наступает время, когда наблюдающий и наблюдатель становятся целым». Помните, «Когда мы смотрим в бездну, бездна в этот момент смотрит на нас».

Ну и конечно, сегодняшний практический совет. Вы сознательно можете контролировать то, что через ваше внимание входит в ваш разум. Пять простых шагов:

Осознание внимания как функции. Для этого фиксируйте свое новое намерение отслеживать работу вашего внимания. Наблюдение за своим вниманием и изучение его особенностей делает функцию внимания более понятной. Это основа управления Фиксация целей для концентрации внимания. Используйте понятную для вас фиксацию целей. Самым распространенным является записывание целей на бумаге с подробным описанием характеристик цели. Приоритетность целей для распределения внимания. Используйте классическую самоорганизацию. 5 сегментов жизни, которые для каждого человека в зависимости от его жизненной ситуации меняют свою приоритетность. Программа, привязанная ко времени. Если вы не привяжете выполнение программы или задачи ко времени, она не сможет вами управляться. Поставьте себе сроки. Фиксация отчета для осознания продвижения в тренировке. Фиксация результатов позволяет вам не потерять мотивацию в процессе достижения цели.

И помните о внутреннем состоянии. «Продавцы», увлеченные своим «товаром», управляют вектором вашего внимания, присоединяя его. Будьте разбуженными ;)

Вы замечали, что, когда вы пытаетесь сконцентрироваться, ваш разум забирает ваше внимание без разрешения?

Управление своим умом является первым шагом к управлению интенсивностью внимания. Концентрация внимания достигается полным перемещением своего восприятия в нужную точку.

Давайте я поясню. Наше тело является настоящей тайной. Например, я лично после прохождения Випассаны ощущал тепло обычной лампочки накаливания, которая горела на расстоянии 20 метров, причем затылком. В этом случае нет ничего сверхъестественного: развивая чувствительность тела, человек способен воспринимать очень тонкие вещи.

Так вот, настоящая интенсивность внимания достигается концентрацией всех возможных способов восприятия в точке приложения. Это действительно непередаваемый опыт. Даже если вы не преуспеете в том, чтобы ощущать всем телом, и попрактикуетесь концентрировать внимание доступными для вас каналами восприятия, то почувствуете очень быстрый эффект. То, что раньше ускользало от вас, теперь становится очевидным.

Например, получив результат по управлению разумом, перейдите к коммуникации.

Даже обычный разговор, в котором вы отдаете все 100% неразделенного внимания, создаст новый опыт и у вас, и у того, с кем вы общаетесь. Я вас уверяю, что человек признается, что еще никто в жизни так им не интересовался.

Также, используя управление интенсивностью внимания, вы сможете увеличить количество сделанных вещей на единицу времени. Кто не согласится получить БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ?! Именно поэтому в следующий раз обязательно продолжим разговор о самом важном - о вас.