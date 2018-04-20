Вредители бизнеса: найти и победить!

Заглавная иллюстрация: businessinsider.com.

Вашему бизнесу вредят те работники, которых вы вовремя не уволили. В любом коллективе есть люди, которые прикрывают ничегонеделание или плохую работу разными приемчиками. Мы собрали самые распространенные типажи: посмотрите, этих людей нужно вовремя поставить на место либо вообще без них обойтись.

Артист

Как обнаружить. Он яркий, общительный, громкий. Умеет себя подать, со всеми находит общий язык. Звездой сияет на корпоративах, травит бесконечные байки, может убедить коллег и руководство в чем угодно. И вы ему, скорее всего, симпатизируете и считаете его ценным кадром.

Чем опасен. Устраивать шоу — его основное и любимое дело. Вопрос в том, справляется ли он со своей работой и оправдывает ли ту зарплату, которую вы ему платите. Часто — нет.

Выступления перед публикой занимают больше времени, чем работа. Более того: своими «концертами» он еще и коллег отвлекает.

Как обезвредить. Проанализируйте реальные результаты «артиста». Дайте ему конкретное задание и посмотрите, насколько качественно и в какие сроки он с ней справится. Не устроило увиденное? Есть повод пригрозить шоумену урезанием зарплаты или ввести лично для него хронометраж рабочего времени, чтобы держать его в рамках.

Генерал

Как обнаружить. В рамках своего отдела он строит подчиненных, как генерал на плацу. У него все ходят по струнке и боятся сказать лишнее слово. Любит кричать, контролирует каждый шаг сотрудников. Внешний порядок в его подразделении вроде бы не дает повода сомневаться в эффективности работы.

Чем опасен. Диктаторские замашки «генерала» могут быть лишь способом удовлетворить свое эго.

Он устанавливает правила, которые удобны лично ему. А как они сказываются на подчиненных и эффективности всего отдела — дело десятое.

Как обезвредить. Не позволяйте «генералу» ввести вас в заблуждение своей внешностью и манерами. Проверяйте реальную результативность работы его отдела и отдачу от каждого его сотрудника. Если показатели низкие, несмотря на внешний «порядок», — принимайте меры.

Пустозвон

Как обнаружить. Обещает свернуть горы, рисует красивые планы, на словах может щелчком пальцев заработать для вас миллионы и вывести компанию в лидеры рынка. Всегда очень уверен в себе.

Его энтузиазм вызывает у вас душевный подъем и надежды на лучшее будущее.

Чем опасен. Грандиозные результаты часто живут только в его голове. Он сам не понимает, какие усилия нужны для реализации его планов. И что еще хуже: лично он не готов эти усилия прилагать. Обещания растворяются в воздухе.

Как обезвредить. Письменно фиксировать все обещания на бумаге, ставить конкретные сроки и задачи. Как только он начнет снова «окуривать» вас наполеоновскими планами, доставайте бумаги и требуйте отчета о результатах.

Истеричка

Как обнаружить. Истеричка может быть как женщиной, так и мужчиной. Не выносит критики в свой адрес, устраивает скандалы, обвиняет в своих неудачах всех и вся.

Чем опасен. Многие руководители боятся истеричек и предпочитают их не трогать, то есть закрывают глаза на промахи, которые зачастую наносят вред бизнесу. Коллеги истеричек могут перенять их манеру поведения, чтобы тоже уходить от ответственности.

Как обезвредить. Только жесткими мерами. Обрывать истеричку при первых признаках «взрыва». Не реагировать на эмоции, твердо требовать письменных отчетов о выполнении задач. Не поможет — распрощаться с таким сотрудником.

Владелец бизнеса имеет право выбирать для своей компании адекватных людей.

Нытик

Как обнаружить. Он готов брать вину за свои промахи на себя, но при этом всегда давит на жалость: заболел, не успел, теща стерва, жизнь сложна. Он изощренный психолог: умеет жаловаться так, что обезоруживает руководство.

Чем опасен. Свои ошибки он признает, но исправлять их — не в его привычках: можно же поныть, поприбедняться — и все простят. Или коллеги помогут, выполняя работу нытика в ущерб своим обязанностям. Фактически он паразитирует за чужой счет.

Как обезвредить. Пересмотреть зарплату нытика и платить ему сдельно, за реальный вклад в работу.

Раз-другой получит копейки — или уйдет, или пересмотрит свое поведение.

Категорически не реагировать на нытье. Требовать немедленного выполнения задач, исправления ошибок с постоянными отчетами.

Рисунки: Ирина Пчельникова.