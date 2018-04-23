Секреты бизнес-успеха: Владимир Шаргородский

Владимир Шаргородский — основатель и руководитель сети «Еврохимчистка». Компания работает с 2005 года.

«Еврохимчистка» родилась, можно сказать, по стечению обстоятельств. Мы всей семьей были клиентами единственной на тот момент частной химчистки в Туле, но она закрылась. Пришлось обращаться в муниципальную.

И вот однажды супруга надела платье, которое перед этим забрала из химчистки, и только на улице увидела пришитую на нем бирку с номером заказа.

Тогда и закралась мысль, что у нас нет предприятий, которые оказывают услуги на должном уровне. Ниша была свободна, и мы решились.

Путь к успеху оказался непростым. Проект химчистки был просчитан, исходя из наших представлений, и оказалось, что они расходятся с реальностью — нам тогда просто не на кого было равняться. Зато за 13 лет работы мы задали определенные стандарты, и те, кто сейчас заходит на рынок, уже равняются в том числе и на нас.

Химчистка — это прежде всего люди, их руки и мастерство. Без них самое дорогое оборудование — это просто железо. Нам повезло с людьми. Мой технолог работает со мной с момента открытия, многие специалисты — по 8−10 лет. И все постоянно учатся — без этого никак.

За рубежом у людей другой подход к вещам. Европейцы несут в химчистку вещи, не доводя их до запущенного состояния.

У нас же в основной массе приносят вещи с «критичными» загрязнениями, нередко после обработок на дому, чем усложняют нашу задачу.

Поэтому мы всегда «в активной атаке», используем препараты, которые справляются с сильными загрязнениями. Бывает, что с одним изделием работаем в 5−7 подходов, проводим весь спектр спасательных мероприятий.

Отто фон Бисмарк говорил: «Никому не советую знать, как делается политика и сосиски». Я бы добавил: «И химчистка». Это сложная и не слишком красивая работа. Но когда мы возвращаем жизнь вещам, которые люди уже морально настроились выбросить, — это приносит огромное удовлетворение.