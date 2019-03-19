Какое платье выбрать на свадьбу?

Мартовский номер «Модного города» мы посвятили свадьбе, ведь еще чуть больше месяца — и начнется свадебный сезон. Начнем с невесты, а точнее, с одного из ключевых вопросов будущего праздника в чем на него пойти? Предлагаем три образа — выбирайте!

Коралл

Сочный теплый коралловый – цвет свадьбы-2019. Living Coral стал цветом года по версии законодателя цветовой моды, института Pantone.

Платье, цена по запросу, м-н FOR BRIDES. Украшения Carrera y Carrera (серьги 335 200 руб., кольцо 208 700 руб., цепь с кулоном 230 200 руб.),

салон «Тутанхамон». Босоножки Katy Perry, 4 450 руб., м-н Rendez-Vous. Клатч Vitacci, 5000 руб., м-н Wildberries.

Коралловый может иметь множество оттенков – от яркого, близкого к оранжевому, до деликатного, даже чуть припудренного розового. Любой невесте не составит труда найти свой идеальный свадебный коралл.

Голливудский блеск

Сияющие россыпи на свадебном платье – ослепительно модный тренд. Блестящие фактуры изысканно смотрятся на контрасте с элегантно-строгим кроем, и шикарно – в моделях со шлейфом.

Платье, цена по запросу, м-н FOR BRIDES. Комплект белья, 2000 руб., м-н Fantasy. Украшения (кольцо Tiamo, 58 000 руб., серьги, 398 200 руб., цепь с кулоном, 150 300 руб.,), салон «Тутанхамон». Туфли Gianni Renzi Couture, 18 320 руб., м-н Rendez-Vous. Клатч Tous, 10 990 руб.

Но и пышным платьям сиять не противопо­казано: блеск сейчас приветствуется в любых количествах, формах и проявлениях.

Утонченная классика

Гладкие плотные ткани классических оттенков белого, лаконичные силуэты, которые подчеркивают фигуру, никаких отвлекающих деталей – это новая утонченная классика свадебной моды. Идеальный холст, на котором можно «нарисовать» любой образ невесты: он будет гармоничен как с небрежными локонами, так и с высокой прической и длинными серьгами.

Платье, цена по запросу, м-н FOR BRIDES. Украшения (колье, 7 680 руб.,

браслет 13 510 руб., кольцо, 188 000 руб.,), салон «Тутанхамон». Клатч GIANNI CHIARINI, 7 460 р., м-н Rendez-Vous. Комплект белья, 2000 руб.,

м-н Fantasy. Босоножки Nando Muzi, 18 010 р., м-н Rendez-Vous.