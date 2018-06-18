Про пилатес от первого лица: стилист Наташа Тасевска

Продолжается совместный проект студии ProPilates и журнала «Модный город», в котором известные в Туле персоны пробуют занятия пилатесом и делятся с нами своими впечатлениями после месяца тренировок.

Новая героиня проекта – Наташа Тасевска, фешн-эксперт, персональный стилист-имиджмейкер, основатель «Первой школы идеального гардероба». До проекта Наташа никогда не занималась пилатесом, а увлекалась йогой.

– Пилатес ворвался в мою жизнь и стал необходимостью. Знаю, что многие проводят параллель между пилатесом и йогой, но теперь я понимаю, что это совершенно разные направления. Если йога для меня – это философия и атмосфера, работа над внутренним состоянием, то пилатес – осмысленная и большая работа над телом, необходимая для здоровья.

– С чего начались тренировки?

– Прежде всего тренер провел со мной двигательный тест, который оценил состояние и возможности моего тела, выявил мои слабые места. Оказалось, что из-за колоссальной и многолетней нагрузки на ноги, которые протопали тысячи шопингов, моя левая стопа стала менее устойчива, чем правая. Это оказало негативное влияние на состояние позвоночника и мышц, и на занятиях пилатесом нам предстояло распутать эту «цепочку». Только после этого для меня была разработана индивидуальная программа, чтобы реанимировать и восстановить мое тело.

– Какие ощущения были на занятиях?

– Сначала мне всё было незнакомо и непонятно, но я очень благодарна тренеру, который каждую секунду был рядом, поправлял, следил за правильностью моих движений. Очень рекомендую всем занимающимся пилатесом ходить не только на групповые занятия, но и на персональные тренировки – это крайне эффективная работа над своим телом под полным контролем тренера.

Пилатес – это и растяжка, и нагрузка на мышцы не меньше, чем при силовых тренировках. При этом нет боли – есть только радость.

– Как изменилось Ваше тело за месяц с пилатесом?

– Оно совершенно точно изменилось. Я ловлю себя на мысли, что теперь контролирую осанку, положение позвоночника. Садясь на краешек стула, не сутулюсь и не откидываюсь назад: спина прямая, как струна.

– Какие главные плюсы Вы увидели в пилатесе?

– Это правильная осанка, польза для позвоночника и эластичность мышц. Женщина должна быть эластичной, гибкой – это и красиво, и необходимо для здоровья. Есть ощущение, что все в организме встает на свои места. Тренировки помогают оставаться в тонусе, несмотря на ежедневные рабочие нагрузки, и заметно сказываются на самочувствии и формах. И, что важно, занятия проходят на одном дыхании.

– Будете продолжать тренировки?

– Обязательно. За этот месяц пилатес стал для меня таким же необходимым, как базовый гардероб. Теперь это must-have моей жизни.

– Вы рекомендуете заниматься пилатесом?

– Непременно рекомендую пилатес всем, особенно девушкам и женщинам! Я, мама 15-летнего ребенка, только сейчас поняла, как нужен пилатес женщинам. Во время беременности и родов идет колоссальная нагрузка на позвоночник, а ведь он – основа всего! Пилатес для позвоночника – это необходимая реабилитация, он – как кислород, который всем нам нужен, если мы хотим надолго сохранять активность и здоровье, особенно женское. Обязательно рекомендую пилатес и тем девушкам, которые хотят подготовить свое тело к рождению малыша.

Занятия пилатесом просто необходимы всем девочкам, которые любят каблуки так же, как я. Не секрет, что постоянное ношение высоких каблуков плохо сказывается на состоянии позвоночника. Но от красивой обуви не нужно отказываться: ходите на пилатес – и носите каблуки на здоровье! Пилатес дает еще один очень приятный бонус.

Прорабатывая все тело, эти тренировки благотворно воздействуют на женскую сферу и наполняют новыми красками и ощущениями личную жизнь.

Студия ProPilates

Тула, пр. Ленина, 31, тел. 708-708.

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