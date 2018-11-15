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Какая песня - хит караоке в Туле?

Какая песня - хит караоке в Туле?

Вот ни за что не догадаетесь))). Оказывается, это «Угонщица» Аллегровой! И даже не потому что ее чаще других поют — а потому что она поднимает всех из-за столов и заставляет отжигать на танцполе. Сей факт выяснился на дне рождения караоке-лофта «Люди», который в октябре отметил первую годовщину.

На дне рождения прошла масштабная церемония награждения — практически «Грэмми» — в разных номинациях. Свою «статуэтку» получил гость, ставший «Открытием года» — тот, кто ярче других раскрыл свои таланты, и «Люди года», которые бывали в караоке чаще других, и та самая песня года — «Угонщица», и блюдо, которое заказывали чаще других.

Сотрудники заведения подготовили крутой музыкальный номер, который исполнили со своих рабочих мест, — например, бармены пели прямо за барной стойкой.

Фоторепортаж с вечеринки — в нашей галерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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