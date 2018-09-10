Что нужно коже после лета?

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Лето прекрасно, но оно, к сожалению, оставляет свой след на нашей коже: после солнца она страдает от нехватки влаги, появляется больше морщинок и пигментных пятен. Как поддержать кожу после летнего сезона, рассказывают врачи-косметологи Центра врачебной косметологии «Эстетик Мед».

Для увлажнения – биоревитализация

Тамила Тофиковна Солтанова,

врач дерматолог, косметолог, трихолог.

Процедура биоревитализации – настоящий источник молодости: она увлажняет кожу, улучшает цвет, выравнивает рельеф, избавляет от мелких морщин. Кожа становится более упругой и гладкой. Активизируются обменные процессы, повышается защитный барьер кожи.

Биоревитализация – это инъекционный метод введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты или комбинированных «коктейлей», в которые входят витамины, антиоксиданты, комплексы аминокислот и пептидов. Эти препараты стимулируют выработку собственной гиалуроновой кислоты и белков, отвечающих за упругость и эластичность кожи – эластина и коллагена. В первые же дни после процедуры кожа начинает оживать: возвращается свежесть, выравнивается структура, улучшается цвет, повышается упругость и плотность. Биоревитализация рекомендована практически всем женщинам с 30?летнего возраста в качестве антивозрастной и уходовой процедуры.

Если вы против инъекций, аналогичный эффект можно получить от процедуры лазерной биоревиталиции.

Гиалуроновая кислота проникает в кожу при помощи лазера, без уколов и болезненных ощущений. Эффект омоложения и увлажнения заметен сразу, а после курса процедур результат сохраняется долгое время.

Для ровного цвета лица – OPT-омоложение

Елена Владимировна Стальная,

врач дерматолог, косметолог, трихолог.

Если вы хотите избавиться от пигментных пятен как можно быстрее и без боли – добро пожаловать на процедуру OPT-омоложения.

Эта инновационная методика – один из самых быстрых и действенных методов, который позволяет добиться идеально ровного цвета кожи без участков пигментации.

За счёт использования низкой энергии высокой частоты происходит равномерный нагрев, в результате этого процедура проходит совершенно безболезненно, деликатно и быстро. С помощью OPT-омоложения можно избавиться от пигментных пятен, веснушек, акне, рубцов.

Приятный бонус – улучшение состояния кожи: она становится боле гладкой, нежной и эластичной, заметно сокращаются морщинки.

Для гладкой кожи без морщин –

фракционный CO2?лазер

Омоложение и шлифовка кожи фракционным CO2-лазером – эффективный безоперационный способ омоложения и лечения кожи лица и тела. За счет лазерного воздействия микроучастки старой кожи удаляются и образуются новые молодые клетки.

Лазерные лучи активно стимулируют выработку коллагеновых волокон, которые являются каркасом нашего лица. После процедуры происходит мощная и быстрая подтяжка кожи, которая продолжается еще в течение 6 месяцев после процедуры. При правильном уходе достигнутый результат можно сохранить на длительное время.

Процесс обновления идет как в поверхностных, так и в самых глубоких слоях, что позволяет омолодить кожу на всю ее толщину. После процедуры кожа приобретет ровный рельеф, гладкий и ухоженный вид, станет более плотной и упругой. Исчезнут или станут менее выраженными мелкие и глубокие морщины.

Также при помощи шлифовки можно устранить морщины, мешки и синяки под глазами, подтянуть веки, что является прекрасной альтернативой операционной блефаропластике.

СО2-лазер успешно применяется для лечения кожи. При помощи шлифовки можно устранить следы от постакне, убрать рубцы и шрамы, скорректировать растяжки (стрии).