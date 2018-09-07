Война давно началась

Вы знали о том, что на рынке, на котором работает ваша компания, на рынке, на котором вы ведете свой бизнес, уже давно идут нешуточные бои? При этом совершенно неважно, чем вы занимаетесь. И неважно, знаете ли вы об этих сражениях или нет, вы все равно являетесь их участником, пусть даже и пассивным.

Сергей Воронин, профессиональный маркетолог, эксперт в области маркетинга, рекламы, продаж и продвижения. Основатель маркетинговой компании «ВОРОНКА» www.voronkamarketing.ru.

– О чем он пишет? Что за бои? – спросите вы. – Какая война?

Все предельно просто. Все компании, работающие на вашем рынке, сражаются за главную награду – бой идет за клиентов. В этой битве все ведут себя совершенно по-разному. Кто-то прячется в углу и не привлекает к себе внимания, кто-то забрасывает оппонентов камнями. У других в ход идут технологичные и современные виды вооружения, а некоторые не стесняются использовать оружие массового поражения. Все зависит от бюджетов, амбиций и целей каждой конкретной компании.

Победить всех конкурентов и занять лидерство на рынке очень сложно: такие мероприятия требуют немалых финансовых вложений и грамотных «полководцев».

Но вот достойно выглядеть в бою, не сдавать уже занятые позиции, а иногда даже ходить в атаку под силу практически любому бизнесу.

Сделать это как положено, добиться результатов и не пострадать самому можно только под руководством генералов данных бизнес-сражений. Генералами я называю профессиональных маркетологов. Они изучают рынок, планируют стратегию, тактику и поведение компании, вычисляют слабые места противников (конкурентов) и бьют по ним, подбирают наиболее подходящие системы вооружений (маркетинговые методики), обучают бойцов (менеджеров по продажам) и делают еще много других вещей, призванных помочь вашей армии (бизнесу) удержать свои позиции и завоевать новые высоты.

И хорошо, если в вашей компании есть маркетолог. Даже если он имеет мало опыта и знаний, он все равно хоть как-то сможет отстаивать интересы вашей компании на рынке. Это намного лучше, чем ничего. Если вы не совершаете никаких маркетинговых действий, то и результат будет негативным: всем известно, что под лежачий камень вода не течет. Но маркетолог должен иметь хотя бы профильное образование. Обязательно обращайте внимание на это в процессе найма, в маркетинге это важно.

Очень смешно в данном бизнес-сражении смотрятся марке­тологи

без соответст­вующего образования и опыта, которые насмотрелись общедоступных тренингов, прочитали пару книг и сами себя провозгласили маркетологами. Также забавно выглядят предприниматели, которые самостоятельно, действуя по наитию или по интуиции, практически голыми руками пытаются противостоять армии конкурентов. Для профессиональных маркетологов все это выглядит так, как если бы пятилетний ребенок, насмотревшись фильмов про супергероев, пытался бы кулаком пробить бетонную стену. Шума и усилий много, а результата нет. С бетонной стены не упадет даже песчинка. Но если результата не будет, это полбеды, а ведь можно же еще и руку в процессе сломать…

Самое правильное в этой бизнес-войне – обращаться в маркетинговые компании и маркетинговые агентства. Люди, оказывающие услуги маркетинга в формате аутсорсинга, – это своего рода профессиональные бойцы-наемники, имеющие должную подготовку и закаленные в ежедневных сражениях. Это, если хотите, бойцы элитного спецпод­разделения быстрого реагирования, умеющие обращаться с любым видом маркетингового оружия, знающие все методики маркетинговых наступлений и маркетинговой маскировки, работающие всегда только на острие маркетинговых сражений в самых горячих точках.

Итак, основные выводы:

Вы участник боевых действий в сфере бизнеса, без разницы, хотите вы того или нет.

Вы обязаны хоть что-то делать на фронте маркетинга, рекламы и продвижения, иначе ваше поражение – лишь дело времени.

Не беритесь руководить сражением самостоятельно. Работайте со специалистами. Каждый должен заниматься своим делом. Специалисты знают те нюансы, которых не знаете вы.

Нанимайте в штат только проверенных генералов (маркетологов). Проверьте хотя бы наличие соответствующего образования, иначе ваш генерал может оказаться рядовым, а то и вообще предателем, действия которого будут только на руку конкурентам.

Лучше всего нанимать, отдавать маркетинг на аутсорсинг. В маркетинговых компания работают настоящие полководцы, которых вы никогда не сможете взять к себе в штат, так как не сможете обеспечить им должного высокого жалованья.

Хороших вам продаж! Не забывайте, что именно сейчас кто-то смотрит на вас и ваш бизнес через прицел. И возможно, с минуты на минуту нажмет на курок.

Бах! И ваши продажи упали. А что вы сможете противопоставить этой атаке?

Вызывайте своих генералов и заряжайте орудия! Конечно, если они у вас есть.