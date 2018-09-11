Александр Морозов, основатель кулинарии-кафе «Сестры Пироговы», рассказал «Модному городу» о том, почему он называет свой проект «духом времени».

В поварской индустрии я уже более 15 лет, из них около 6 – на позиции шеф-повара. Мне посчастливилось работать в разных ресторанах Москвы европейского уровня, где люди фанатично относятся к своему делу, а не просто зарабатывают.

Участвуя в различных тульских ресторанных проектах, бывая в ресторанах в качестве гостя, я понял, что как потребитель я обижен – качеством еды, скоростью обслуживания, ценами, в целом уровнем гостеприимства. Так родилась идея создать в Туле проект, в котором я смогу реализоваться и дать гостю всё, чтобы он чувствовал себя желанным, – уютный интерьер, качественную посуду, вкусную еду, ненавязчивое обслуживание и приятные цены.

Я вдохновлялся многими московскими, питерскими, европейскими проектами подобного формата, которые имеют колоссальный успех. Считаю, что в Туле не хватает мест, которые можно назвать «дух времени»: все мы видим, что происходит с экономикой, с платежеспособностью – нужно быть ближе к людям, и они это оценят.

Например, в центре Москвы можно вдвоем пообедать на 700 рублей, и это будет еда сумасшедшего качества.

Мне близки такие проекты честной цены, когда, имея в кармане 500–600 рублей, можно вкусно и плотно поесть, выпить хороший чай или кофе и купить что-то с собой. Я считаю, что крем-суп должен стоить 70 рублей, а не 200, мясо с гарниром – 150, а не 500.

Сестры, пироги – от всего этого исходит домашнее тепло, уют, забота. Название пришло ко мне по аналогии с моим любимым столичным проектом: у них «Братья Караваевы», у нас – «Сестры Пироговы».

Мне не страшно – я знаю, что все получится. В планах – развить проект в региональную сеть. Верю, что смогу. Верю и делаю.