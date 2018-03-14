Алёна Золина, основатель караоке-лофта «Люди» — о трендах ресторанного бизнеса, конкуренции и поющих гостях.

— Чем Вас привлекла ресторанная сфера?

— Это очень креативное направление, в котором никогда нельзя останавливаться. Новое меню, мероприятия, знакомства — здесь ты постоянно находишься в творческом процессе, и меня он очень увлекает.

— Какими особенностями, по Вашему мнению, отличается ресторанная сфера Тулы?

— В Туле сейчас развивается много ресторанных направлений, постоянно открываются новые заведения.

Кушать хочется всегда, а в экономически сложные времена людям нужен не только хлеб, но и зрелища.

Сейчас, как никогда, есть потребность чаще отвлекаться от повседневных проблем, окружающей обстановки, давать себе возможность расслабиться и повеселиться. Наверное, с этим и связан бум на новые заведения в нашем городе.

В таком активном развитие ресторанной сферы — безусловный плюс как для гостей, так и для рестораторов: растет конкуренция, а вместе с ней и качество услуг. Чтобы заведение было востребованным и любимым гостями, нужно каждый день пытаться быть выше, чем ты был вчера, и ярче других. Это непросто, но очень интересно!

— У вас уже был опыт открытия караоке. Какие уроки вы извлекли из него и что нового предложили гостям?

— Да, опыт был, мы его проанализировали и трансформировали с учетом нынешних пожеланий гостей и последних требований к таким заведениям. Что касается караоке, мы соответствуем всем профессиональным параметрам относительно качества звука, широты репертуара и его обновления. Свежие хиты, которые просят люди, появляются постоянно.

Кроме того, мы сделали упор именно на караоке-ресторан — с полноценной кухней и особой атмосферой, в которой уютно и тем, кто любит петь, и тем, кто хочет просто отдыхать и наслаждаться вкусной едой. И сейчас мне очень радостно видеть, что к нам приходят не только петь, но и просто посидеть компаниями, семьями, у нас знакомятся, становятся друзьями. Значит, мы все делаем правильно. Сейчас «Люди» для меня — это любимый ребенок, которым я горжусь.

— Открывая караоке-ресторан, на какую аудиторию вы рассчитывали? И оправдались ли эти ожидания?

— Безусловно, хотелось привлечь у нас людей интересных, думающих — и именно их мы видим у нас в гостях. Они абсолютно гармонично вписываются в нашу атмосферу и концепцию, так что с этим мы попали в точку)). И хочу отметить еще одну замечательную тенденцию: у нас поют все! Даже те, кто пришел просто отдохнуть и не планировал выходить на сцену. Но видя, как это делают другие и срывают аплодисменты зала, — все остальные тоже в итоге отбрасывают стеснение и выходят к микрофону.

Это определенный кайф, небольшая минута славы, которую хочется испытать каждому.

— Куда Вы планируете двигаться дальше в бизнесе?

— Развивать новые проекты в рамках караоке-ресторана. Мы открылись недавно, поэтому нам есть куда расти в чем совершенствоваться. Цель — быть лучшими в своей нише на рынке. Кстати, «Люди» стали единственным представителем от Тулы в финале престижной международной премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса в категории «Мультиформат». Голосование еще идет, надеемся занять высокое место!

— Ваша любимая цитата о бизнесе или девиз?

— Доверять своей интуиции. Делать, что должен, — и будь, что будет!