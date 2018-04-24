Как у вас пойдут дела? Бизнес-гороскоп-2018

Наш бизнес-гороскоп подскажет, в каком направлении вам лучше работать в 2018 году и на какие доходы рассчитывать. А брендовые очки и дизайнерская бижутерия удачно дополнят деловой гардероб всех знаков зодиака.

Овен

Ваш деловой год будет стабильным в денежном отношении. Многим представителям знака удастся не просто достигнуть новых финансовых вершин, но и значительно увеличить сумму накоплений.

В первой половине года звезды рекомендуют избегать даже малейшего риска в бизнесе: пока лучше ходить проверенными путями. А вот осенью-зимой можно вложить некоторую сумму в новый проект: инвестиции вернутся с хорошим плюсом.

Особенно успешным будет год для Овнов, которые занимаются торговлей.

Свободные деньги в этом году лучше не одалживать ни под каким предлогом даже хорошо знакомым людям: возврат средств может затянуться, а они, скорее всего, потребуются вам гораздо раньше.

Телец

В этом году некоторые Тельцы наконец созреют для реализации давно вынашиваемой бизнес-идеи. Звезды обеспечат им удачное сочетание возможностей и финансов ближе к середине года. Возможны предложения начать совместный проект от кого-то из давних партнеров или хороших знакомых.

Тем, кто решит сменить направление деятельности, рекомендуется обратить внимание на сферу недвижимости или строительства.

Под хороший бизнес-план инвесторы и партнеры найдутся быстро. В любом случае прислушивайтесь к подсказкам своей интуиции. В течение года подсознание часто будет останавливать вас, убеждая в бесперспективности того или иного дела. Доверяйте ему.

Близнецы

Финансовая сфера будет требовать от Близнецов особой осторожности и внимательности. Любые решения относительно денег стоит принимать только после консультации с экспертами.

Партнеры, с которыми вы давно работаете, могут предложить некую сомнительную схему сотрудничества. Звезды советуют бежать от таких предложений как от огня, иначе вы рискуете потерять гораздо больше.

Трудности в команде чаще всего возникают по причине вашей нерешительности.

Пришло время провести «чистку» и распрощаться с людьми, которые мешают продуктивной работе.

Рак

Удачный год для крупных вложений. Это может быть как собственный новый проект, так и многообещающий стартап, который вам предложат профинансировать. Оцените перспективы и не упустите шанс поучаствовать в развитии нового дела. Вообще в 2018 году вы можете более смело распоряжаться деньгами и рассматривать доселе незнакомые вам сферы. Подходящее время для того, чтобы масштабировать ваш бизнес и предложить рынку свою франшизу.

Не отказывайтесь от интервью, «светитесь» в прессе: узнаваемость поможет вам выйти на новый уровень.

Лев

Вам кажется, что ваше дело переживает период застоя? Значит, пора обратиться к современным технологиям его продвижения, а для этого найти грамотного специалиста. Не скупитесь на собственное обучение и повышение квалификации вашего персонала: это вложения в ваш же будущий успех. Если есть задумки расширяться на новые рынки, реализуйте их.

Сейчас у вас благоприятное время для всего, что связано с другими городами, странами и партнерами издалека.

Дева

В первой половине года каждая копейка будет доставаться тяжелым трудом: на особое везение пока не рассчитывайте. А вот лето обещает отличные финансовые поступления, связанные с новыми проектами или крупными сделками с хорошей отдачей.

Серьезных вложений потребует недвижимость и транспорт.

Расходы могут быть связаны с непредвиденным переездом, необходимостью освежить интерьер или со срочным ремонтом. Заранее запасите необходимую финансовую «подушку».

Весы

Вам придется научиться отделять эмоции от профессиональной сферы: события в бизнесе будут развиваться достаточно стремительно, не оставляя времени для сомнений и переживаний. Просто берите дела в свои руки, никому не доверяйте и принимайте решения с холодной головой.

Интересными для Весов будут городские проекты, в которых точно есть смысл поучаствовать.

Не факт, что они принесут большие прибыли, но, во-первых, позволят вам закрепиться в модном месте, а во-вторых, принесут пользу для вашей репутации и много полезных знакомств.

Скорпион

На этот год вы запланировали себе множество задач, поэтому предстоит напряженная работа и большое приложение сил. Обязательно все контролируйте сами, иначе есть риск, что проекты пойдут не совсем в нужном вам направлении или не дадут должного результата. С неожиданной, но приятной для вас стороны, проявит себя кто-то из сотрудников.

Подумайте о том, чтобы «вырастить» из него своего помощника и делегировать ему часть задач, чтобы самому не разорваться между сотней дел.

В финансовом плане год будет достаточно стабильным, если вы будете по-прежнему рациональны в тратах и не выключите режим экономии.

Стрелец

Если вы мечтаете о развитии и расширении, то, пожалуй, в этом году пришло время реализовать эти мечты. Весной ожидается некоторое затишье в делах, так что будет время выработать стратегию. И действуйте!

Не бойтесь обращаться к заемным средствам.

Сейчас момент настолько благоприятный, что неизвестно, повторится ли он в ближайшем будущем, поэтому стоит им воспользоваться. В течение всего года будьте особенно внимательны к документам и отчетности.

Козерог

В этом году у вас появится возможность и соблазн попробовать свои силы в новых направлениях бизнеса. Это интересно, но, с другой стороны, таит в себе некоторую опасность: есть риск, что, отвлекшись на другие проекты, вы обделите вниманием текущие задачи. Может снизиться производительность и эффективность и вы тем самым ослабите свой основной источник дохода.

Хотя, с другой стороны, одна из новых сфер может увлечь вас настолько, что в итоге вы решите полностью сменить сферу деятельности.

И этот поворот будет особенно на пользу тем, кто уже устал или исчерпал себя в нынешнем деле.

Водолей

Так случится, что в этом году вам не на кого будет положиться в решении важных рабочих вопросов. Возможно, уйдет в декрет незаменимая заместитель или помощника переманят конкуренты. Как бы то ни было, вся ответственность ляжет на ваши плечи.

Будет сложно, поэтому тщательно планируйте и каждый рабочий день, и регулярный отдых, чтобы восстанавливать силы.

Кстати, и конкуренты могут стать головной болью, но в этой непростой ситуации вы сможете настолько мобилизовать все свои ресурсы, что им останется только догонять и завидовать.

Рыбы

Год обещает вам везение в делах, но по большей части в тех сферах, где вы давно работаете. Проторенные дороги будут гладкими, партнеры — порядочными и ответственными, доходы — стабильными. А вот с новыми проектами будьте осторожны: есть риск, что для их реализации вам пока может не хватить знаний и опыта.

Поэтому в приоритете — текущие дела, а свободное время — на обучение и развитие в интересных вам направлениях.

Это будет хорошей работой на перспективу, и она позволит вам начать уже следующий год с чего-то нового.

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