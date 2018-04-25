Секреты бизнес-успеха: Ольга Шамаева

Ольга Шамаева — владелец агентства недвижимости «Этажи». Компания работает в Туле с 2014 года.

В сферу недвижимости я пришла после 16 лет работы в банке. «Этажи» на тот момент уже были номером один на рынке по версии многих партнеров. Мощная федеральная сеть, прогрессивные технологии — я сразу понимала, что они не могут не работать.

Рынок недвижимости меняется стре­мительно, и риэлторская компания должна успевать за его развитием. Работать по-старому, как 5−10 лет назад, уже нельзя. Нужно быть инновационным во всем, инвестировать в IT-сферу — в платформы, которые помогают риелтору во всех аспектах работы, в мобильные приложения, чатботы.

Основной тренд сегодня — marketplace: человек должен получить все услуги в одном месте. Это и услуги ипотечного брокера, и электронная регистрация права, и страхование для ипотеки, и даже услуги дизайнера интерьеров. Поэтому риелторской компании нужно идти в смежные с недвижимостью сферы, чтобы предоставить клиенту комплексную услугу, избавив его от обращения в разные инстанции.



В чем секрет успеха в бизнесе? На мой взгляд, есть три ключевых фактора. Первый — трудоспособность.

Второй — желание быть № 1, неважно в какой сфере — лучшим риэлтором, лучшим токарем, лучшей мамой.

Поэтому мы любим людей амбициозных, которые хотят быть первыми в своем деле, оказывая лучший сервис клиенту. И это несомненно ведет к тому, что ты становишься первым.

И третий — это команда, люди, которым небезразлична их собственная карьера и судьба компании, которые не боятся говорить о своем желании расти и готовы высказывать свое мнение. С такими можно и нужно идти дальше.