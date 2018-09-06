Проводы лета на крыше. Фоторепортаж

Вечеринка Roof Top, приуроченная к финалу летних каникул, прошла 24 августа на летней веранде ресторана «Другое дело». Порадоваться теплой погоде и проводить лето на жаркой вечеринке пришло огромное количество гостей.

Ведущая Анна Талышева подготовила суперразвлекательную программу, бармены предлагали освежиться особенными напитками из free-бара, диджеи играли крутые треки — было весело, вкусно и зажигательно!

Огня добавили призы от друзей заведения — подарочные сертификаты от фитнес-клуба «Легенда», «Дома 15», барбершопа Top Gun, студии тату и пирсинга PINK TATTOO.

Подробности вечеринки — в нашей фотогалерее.