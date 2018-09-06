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Проводы лета на крыше. Фоторепортаж

Проводы лета на крыше. Фоторепортаж

Вечеринка Roof Top, приуроченная к финалу летних каникул, прошла 24 августа на летней веранде ресторана «Другое дело». Порадоваться теплой погоде и проводить лето на жаркой вечеринке пришло огромное количество гостей.

Ведущая Анна Талышева подготовила суперразвлекательную программу, бармены предлагали освежиться особенными напитками из free-бара, диджеи играли крутые треки — было весело, вкусно и зажигательно!

Огня добавили призы от друзей заведения — подарочные сертификаты от фитнес-клуба «Легенда», «Дома 15», барбершопа Top Gun, студии тату и пирсинга PINK TATTOO.

Подробности вечеринки — в нашей фотогалерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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