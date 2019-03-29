Женщина не должна управлять своей жизнью в одиночку

Лицо с обложки свежего номера «Модного города», актриса Наталья Бардо рассказала не только о работе и съемках, но и о личной жизни. Для тех, кто не знает: супруг Натальи – популярный режиссер Марюс Вайсберг, а сыну Эрику в мае исполнится три года.

Наталья с мужем Марюсом Вайсбергом. Фото www.ok-magazine.ru.

Лучшие друзья девушек

– Наталья, в конце прошлого года в эфир вышел новый сезон сериала «Улетный экипаж», где вы сыграли главную ролль. Правда, что для второго сезона Вы даже записали песню?

– Эта песня – для проморолика к сериалу. Такой ремейк композиции группы «ВИА Гра». У них там есть такие слова: «Лучшие друзья девушек – это бриллианты». А у нас звучит, что «лучшие друзья девушек – это пилоты». Моя героиня помешана на авиации, всегда у нее были «первым делом – самолеты», ну а мальчики – потом. Во втором сезоне ситуация меняется, и у нее в приоритете теперь – любовь. Она поняла, что предназначение женщины – не только управлять самолетом и своей жизнью в одиночку. Ей, как и любой нормальной женщине, захотелось любви…

– Что для Вас было на съемках самым запоминающимся?

– Когда на съемочную площадку принесли змею. Я очень боюсь змей, просто панически. А у нас с ней были общие сцены. Поэтому мне было сложно – хотя змея и не была ядовитой.

В самолет – как домой

– Вы играете пилота – профессия непростая, можно сказать, «неземная». Как готовились к съемкам?

– У нас на площадке присутствовал консультант, который подсказывал технические моменты, связанные с самолетами. А так по роли было просто много текста, но это привычное дело.

– Я знаю, что у Вас есть друг-летчик. С ним советовались перед съемками?

– У меня не один, а несколько друзей – реальных пилотов. Конечно, советуюсь, спрашиваю, особенно если предстоят сложные сцены. Была, например, серия про медкомиссию, которую проходят пилоты, и у меня были некоторые вопросы в связи с этим. Это прекрасно, когда у тебя есть возможность позвонить и спросить, что-то уточнить.

– Вы боитесь летать?

– Раньше боялась. Но из-за того, что стала летать много и часто, – сейчас уже совсем не боюсь. Съемки изменили отношение к полетам: летать стало интереснее. Уже наблюдаю, как и что в реальном полете происходит. Захожу в самолет практически как к себе домой и понимаю, что будет происходить в кабинете пилота в ближайшее время.

Личные отношения

– Вы работаете с супругом на одной площадке. К Вам он более требователен, чем к остальным? Говорят, что обычно у режиссеров, когда родственник или близкий человек работает в кадре, с него спрос больше.

– Марюс всегда работает спокойно и ровно, и у него одинаковые требования ко всем. Если строг, то со всеми.

– Домой приносите рабочие дела или все оставляете за порогом?

– У нас нет такого правила, что вот это мы говорим, а вот это не говорим. У нас нормальные здоровые отношения, о чем хотим, о том и разговариваем. Если есть необходимость обсудить что-то по работе – можем это сделать и дома. Но сейчас просто нет, например, необходимости дома репетировать или обговаривать, как мне сыграть ту или иную сцену. Мне уже самой интереснее играть так, как я вижу и чувствую.

В фильме «Бабушка легкого поведения 2» с Александром Реввой

в главной роли.

Работающая мама

– Сложно быть работающей мамой?

– Сложно, но можно.

– Не считаете, что нужно пожертвовать работой ради ребенка?

– Ребенок должен быть счастлив, и надо выделять для него время так, чтобы проводить его вместе качественно, а не просто держать его рядом и от этого уставать и раздражаться. Ребенок должен видеть маму счастливой и красивой. Дети же всё чувствуют и понимают…

– Сын уже видел Вас на экране? Воспринимает маму как актрису?

– Видел, и ему нравится. Но он, в силу своего возраста, еще не понимает, что это такое.

Актриса с сыном. Фото из Инстаграма Натальи.

– Брали его на съемочную площадку?

– Брали несколько раз. Было видно, что сам процесс ему понравился…

– Заглядывая в будущее: если сын захочет пойти по стопам родителей – не будете ему препятствовать?

– Конечно, пока рано говорить о каком-то профессиональном выборе, но я не буду ничему препятствовать. Это будет его выбор – что хочет, пусть то и выбирает. Я же готова помогать ему при любом его решении.

Отдых

– Я знаю, что съемки – дело нелегкое. Что Вам дает энергию?

– Море и солнце. От Москвы, если честно, стала очень сильно уставать: из-за графика, большого количества людей, общения. Устаю от сумасшедшей столичной энергетики – поняла, что может выматывать. Поэтому море и солнце – это мое любимое времяпрепровождение. На пляже, с книжкой, музыкой...

– Активный отдых вам не нравится?

– Почему? Очень люблю рыбалку. Меня на нее «подсадил» мой партнер по «Улетному экипажу» Алексей Чадов. Он предложил попробовать и отвез в одно замечательное место. И всё: я поняла, что получаю от этого огромное удовольствие! И теперь везде, где бываю, обязательно еду на рыбалку. И на Мальдивах, и в Тайланде сразу просила для себя удочку!

Финита ля комедия?

– Мы Вас чаще видим в комедиях. Хочется сыграть и что-то другое?

– Хотелось бы сыграть что-то драматическое. Не конкретно: я не говорю, что, например, хотела бы сыграть Матильду Кшесинскую или Марию Каллас. Нет такого. Просто хочу, чтобы режиссеры видели во мне не только комедийную актрису…

Досье Myslo

Наталья Бардо, актриса.

Родилась 5 апреля 1988 г. в Москве.



Избранная фильмография: «Бабушка легкого поведения», «Ночная смена», «Улетный экипаж».

Вела телешоу «Мистер и миссис СМИ» на «Первом канале» в паре с Маратом Башаровым.



Муж – режиссер Марюс Вайсберг («Гитлер капут», «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Бабушка легкого поведения», «Улетный экипаж» и др.).

Фото предоставлены пиар-службой Натальи Бардо и ИА «Столица».