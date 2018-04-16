Новая мода — ньюборн-съемка

Все мы привыкли к детским и семейным фотосессиям, но съемка новорожденных — новое направление, которое пока страшит многих мамочек. Как можно привезти малыша в фотостудию практически сразу после роддома? Не замерзнет ли он? Не заболеет? О тонкостях ньюборн-съемки рассказывает фотограф новорожденных и мама троих детей Ася Лысикова.

Ася Лысикова.

Ньюборн-съемку рекомендуется проводить в течение первых 14 дней жизни ребенка. Это самый подходящий период: малыш большую часть времени сладко спит, его не беспокоит животик, он не реагирует на раздражители и чаще всего даже не замечает, что происходит вокруг. И именно в этом возрасте малыш особенно прелестен!

Самая главная задача ньюборн-фотографа — сделать красивые фото, обеспечив безопасность самых важных человечков в вашей жизни.

Самое удобное место для детских фотосессий — это специализированная студия. В ней должна поддерживаться температура 28−30 градусов: в таком помещении ребенок точно не замерзнет.

Перед каждой съемкой должно проводиться кварцевание, как в роддоме, все аксессуары — дезинфицироваться и отпариваться.

На фотосессии малыш ни на секунду не остается без поддержки, позы для съемки выбираются только те, которые физиологично удобны для ребенка. В студии не должно быть лишних людей: только фотограф, малыш и родители.

Важно, чтобы студия была комфортна для ребенка и мамы: санузел, горячая вода, мыло, салфетки, памперсы, пелёнки, пеленальный комод — чтобы у вас не было необходимости везти с собой «полдома».

Хорошо, если во время съемки родителям есть где посидеть или прилечь (некоторым мамам после родов только лежать и можно), выпить чаю или кофе.

В фотостудию, оборудованную для съемок новорожденных, вы фактически приезжаете с малышом из дома в такой же удобный дом, где будете так же спокойны и расслаблены.

Для меня как мамы ценность ньюборн-фотографии очевидна. Дети растут очень быстро, такими крошками они будут лишь однажды, и нужно успеть сохранить воспоминания о первых днях их жизни в теплых, светлых, трогательных фотографиях. Второго шанса поймать эти драгоценные моменты уже не будет!

Фото: Ася Лысикова.