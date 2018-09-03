Гороскоп на сентябрь: и мы счастливы!

Этот девиз бесконечной телестройки станет своим для многих знаков зодиака в сентябре: звезды советуют готовиться к бесконечным подаркам судьбы.

В сентябре день рождения отмечает Екатерина Иванова, основатель студий Brow Bar Be. Поздравления принимаются 14 сентября.

Мы также поздравляем всех, кто родился в сентябре. Будьте счастливы!

Овен (21.03−20.04)

Сентябрь будет для вас месяцем возвращений. Вернутся прежние связи с давними знакомыми. Возродятся былые чувства. Деловые партнеры одумаются и придут с переговорами. А вот в личных отношениях стоит откровенно обговорить все вопросы и проблемы, чтобы больше к ним не возвращаться.

Ждите добрых вестей издалека.

Благоприятные дни: 5, 11, 13, 17, 26 сентября.

Телец (21.04−21.05)

Неоднозначный месяц. В работе у вас могут полностью смениться цели и ориентиры, вплоть до «брошу всё, уйду от вас». Постарайтесь перевести этот настрой в более безопасное направление – смените прическу, гардероб. А вот личные отношения, напротив, перейдут в более стабильную и серьезную фазу. Брак? Возможно.

Благоприятные дни: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16 сентября.

Близнецы (22.05−21.06)

Впервые за многие годы вас перестанет пугать будущее. В начале месяца вы сможете решить давно мучавшую вас проблему, и ваша жизнь сразу станет очень простой и понятной, цели – близкими и достижимыми. Будут приняты важные и нужные решения в семье.

В сентябре вы наконец сможете погасить давний долг.

Благоприятные дни: 3, 5, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 29, 30 сентября.

Рак (22.06−23.07)

Не позволяйте себе хандрить: все неприятное, что случилось с вами летом, уже позади и никак не повлияет на вашу дальнейшую жизнь. В работе именно сейчас вы можете дать старт новым идеям, которые позднее станут новыми источниками вашего благосостояния.

Благоприятные дни: 8, 10, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 30 сентября.

Лев (24.07−23.08)

В сентябре есть шанс закончить эпопею с продажей-покупкой недвижимости.

Вы наконец найдете тот вариант, который будет радовать глаз и греть душу.

Работы будет много, с новой силой забьют источники дополнительного дохода. В личной жизни велика возможность начать новую историю.

Благоприятные дни: 3, 8, 10, 16, 18, 23, 26, 28, 29 сентября.

Дева (24.08−23.09)

Девам в сентябре уготовано много крупных подарков судьбы, связанных с самыми разными сферами жизни. Укрепится ваш деловой авторитет. Будут решены проблемы со здоровьем. Нормализуется личная жизнь, возникнет пылкая влюбленность. Возникнут полезные связи, которые в будущем скажутся на росте ваших доходов. Словом, в этом месяце у вас будет масса поводов сказать: «Я счастлив!»

Благоприятные дни: 5, 7, 12, 14, 19, 23, 26, 29, 30 сентября.

Весы (24.09−23.10)

Не делайте выводов, не разобравшись в ситуации. Это касается и работы, и личных отношений: все может быть не так, как вам показалось или кто-то сказал. Контролируйте свои эмоциональные порывы, не позволяйте себе источать негатив.

В конце месяца жизнь вернется в нормальное русло.

Благоприятные дни: 5, 11, 13, 17, 26 сентября.

Скорпион (24.10−22.11)

Масштабы ваших сентябрьских побед будут так велики, что вы и сами удивитесь. Не бойтесь начинать что-то новое: ваши вложения вернутся с лихвой. Не слушайте тех, кто вас отговаривает, но предельно внимательно выбирайте партнеров для работы. Конфликтная ситуация в семье разрешится благополучно.

Благоприятные дни: 4, 6, 12, 15, 20, 23, 28 сентября.

Стрелец (23.11−21.12)

Вам придется решать, какой будет ваша семейная жизнь и какое место в ней отведено работе. Пока вы разгадываете эту шараду, дела стоят на месте. Определяйтесь быстрее, иначе есть опасность упустить хорошие профессиональные возможности.

В сентябре в вашу пользу разрешится жилищный вопрос.

Благоприятные дни: 5, 7, 12, 17, 22, 24, 26, 30 сентября.

Козерог (22.12−20.01)

Ваши усилия и заслуги будут оценены по достоинству, вы получите то, к чему давно стремились – рост доходов от бизнеса, авторитет в профессиональном сообществе, высокую должность. Личная жизнь кипит, но будьте критичны к новым знакомым в интернете.

Благоприятные дни: 7, 12, 16, 20, 27, 29 сентября.

Водолей (21.01−19.02)

Вспомните о себе и перестаньте быть спасательным кругом для других. Здоровый эгоизм – то, что вам сейчас необходимо, чтобы сосредоточиться на своих делах.

Не транжирьте деньги: впереди ждут крупные приятные траты.

Благоприятные дни: 3, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 27, 30 сентября.

Рыбы (20.02−20.03)

Дети станут причиной некоторого беспокойства в этом месяце, и вам предстоит возвращать их на правильный путь. В личной жизни обратите внимание на человека, который давно проявляет к вам интерес.

Благоприятные дни: 8, 12, 17, 26 сентября.