Слетали на Бали

Наш тревел-эксперт Dina Pleasure пролетела уже 120 000 км — цифра равна трем оборотам вокруг Земли. Пятидесятым, юбилейным стало путешествие на Бали, остров 1000 храмов.

Dina Pleasure

БАли, и никогда БалИ. Переучиваемся: вариант с ударением на «И» придуман в России, на Бали он никому не понятен и не привычен.

Как же здесь оказаться? Самый простой вариант — тур, цены посмотрите сами. Заходите на сайт любого туроператора, для Бали выбирайте минимум 14 дней (на меньшее количество дней смысла приезжать нет), смотрите цены (от 100 000 руб. стоил тур на человека в начале сентября) и сравните с тем, что напишу я.

Если вас устроит цена, единственный минус — вы две недели будете жить в одном месте, а остров большой. А лучше, конечно, успеть пожить в разных районах.

Мне мое самостоятельное путешествие обошлось в 52 000, и увидела я гораздо больше, чем предлагают стандартные туры. Но обо всем по порядку.

Перелёт

Лететь до Бали долго, но это стоит того. Первый вариант — удобный перелет (всего с одной пересадкой) Катарскими или Сингапурскими авиалиниями: если пересадка окажется долгой (более пяти часов), отправляйтесь гулять по Дохе и Сингапуру. Визы вам не понадобятся. В Сингапуре безвизовый транзит до 96 часов, что очень удобно. Из плюсов — бонусом посмотрите новую страну при пересадке. Только перелет будет дороже 40 000 рублей туда-обратно плюс расходы в самом Сингапуре.

Второй вариант — билеты с двумя пересадками авиакомпании China Southern до 30000 руб. через Ухань-Гуанчжоу. В Ухани вас просто высадят из самолета, проведут через все круги таможенного ада и вернут обратно на ваши места в тот же самый самолет до Гуанчжоу.

Я на Бали оказалась за 32 000 руб. и бонусом посетила еще две страны — Малайзию и ОАЭ.

Совет всем, кому хочется на Бали: смотрите рейсы сначала до Куала-Лумпура, а потом уже до Бали.

Я таким образом нашла очень крутой рейс авиакомпании Etihad Airways. На пути из Москвы в Куала-Лумпур была трехчасовая пересадка в Абу-Даби. Мы даже не заметили, как быстро прошло время, пока гуляли по территории аэропорта. На обратном пути на рейсе Куала-Лумпур-Москва пересадка в Абу-Даби длилась 21 час, причем дневная, удобная — и мы сразу уехали на шаттле авиа­компании в Дубай и там провели весь день. Эти перелеты обошлись в 25 760 руб.

Из Куала-Лумпура до Бали летели лоукостером Air Asia. Стоимость рейса туда-обратно — 5 900 руб. До Бали также летают АК Malindo, Lion Air — цены примерно одинаковы. Только обращайте внимание, включена ли в цену билета перевозка багажа. Мы прилетели с чемоданами для ручной клади, поэтому багаж нас не интересовал. И как всегда, советую взять минимум вещей, вы же улетаете в лето.

Жильё

Туристическая Мекка — это Кута, Семиньяк, Легиан. Есть районы с роскошными отелями и безупречными пляжами — Нуса-Дуа, Улувату. А есть нечто среднее — это Джимбаран, Санур, Чангу. Кроме того, есть отдаленные места на севере и востоке острова, куда добираются далеко не все, — Ловина, Амед. И еще Убуд в центре острова, куда едут заняться йогой, погрузиться в культурную жизнь и насладиться тишиной и спокойствием.

Большинство туристов устремляются в пятизвездочные отели, рассыпанные в районе Нуса-Дуа на самом юге полуострова Букит. Здесь и райские песчаные пляжи, и по-балийски бирюзовая вода, и совсем нет волн у берега: идеальное место для спокойного отдыха. И только в этом районе можно спокойно плавать, потому что тут Балийское море (часть Тихого океана), а в остальных районах — открытый Индийский океан, с большими волнами и серферами на них.

Кута — это такой туристический ад, где куча ресторанов, отелей и ночных клубов. Шумно, очень много туристов и серферов, а пляжи, откровенно говоря, не впечатляют. Но тут дешево, поэтому район пользуется большой популярностью у молодежи. Отели на сутки — от 2000 руб., виллы — от 4000.

Семиньяк имеет славу самого «гламурного» района Бали. Здесь находятся дорогие рестораны и ночные клубы, дизайнерские бутики и стильные, роскошные виллы. Скажете, нагнали пафоса, и никаких денег не хватит?

Давайте перечитаем: ключевое слово «находятся». Они там просто находятся — идти туда и оставлять свои деньги вас никто не заставляет. Жилье и кафе с разумным ценником в тех краях тоже существуют, а пафос и гламур водятся в определенных местах, а не везде. Несколько дней мы жили как раз на Семиньяке, в 6 минутах от океана.

Здесь можно было снять жилье за 900−1200 руб. в сутки.

А в отелях и виллах через дорогу — уже за 5000−6000 руб.

Правило любого путешественника, прибывающего на Бали, — провести пару дней в Убуде. Этот маленький городок находится в окружении джунглей и рисовых полей, а все отели расположены на берегах бурной реки.

Район настолько самобытный и особенный, что в него влюбляешься с первого взгляда. Именно в Убуде жила главная героиня фильма «Ешь, молись, люби». Единственный минус — очень далеко океан.

Кадр из фильма «Ешь, молись, люби».

Район экспатов и хипстеров Чангу — это как Патриаршие в Москве, как Бушвик в Нью-Йорке, как Шордич в Лондоне: все красивые и модные, только загорелые. В Чангу тихо, спокойно, хорошая природа, рисовые поля и океан рядом. На каждом шагу главной улицы района расположен ресторан или концепт-стор. Здесь французская кухня и вегетарианская, и смузи-боулы. Для веганов здесь — филиал рая.

Пока мы путешествовали, жили первые дни на Джимбаране, потом переехали на Семиньяк, откуда ездили на такси в Куту серфить, в Убуд и Чангу — чтобы посмотреть интересные места.

Транспорт

Наверное, месяца не хватит, чтобы увидеть все интересное на острове — храмы, водопады, рисовые террасы…

Чтобы успеть везде по-максимуму, нужно с умом выбирать жилье на острове, чтобы не тратить много времени на проезд из точки А в В и искать удобные варианты перемещения.

Вариантов передвижения по Бали несколько: арендовать байк и ездить самим, арендовать машину с водителем, пользоваться местными такси Blue Bird или UBER.

Из описанных вариантов самый дешевый — аренда байка.

Платишь 5 $ в день, покупаешь топливо и можешь свободно без пробок передвигаться по острову. Единственный минус в этом всем — трафик: я никогда не видела такого количества байков, и мне было страшно.

А еще обязательно нужны международные права: без них вы устанете откупаться от полицейских, которые каким-то образом вычисляют «бесправных».

Машина с водителем очень удобна, если вы путешествуете большой компанией. Цена — от 40 $ за 10 часов поездок. Водитель знает, как добраться до нужных тебе мест, не застряв в пробках (а с ними на Бали — проблема).

Такси. Blue Bird не посоветую даже врагу: дорого, и некоторые водители даже не знают, куда ехать. Но на Бали есть UBER, где тоже бывает проблема с незнанием мест, но успокаивает то, что цена намного ниже. Например, Семиньяк-Кута — это 3 $ (мы делили проезд на троих, получалось очень выгодно).

Есть такое мнение, что в Бали либо влюбляешься с первого взгляда, либо ненавидишь. Я знаю как людей, которые без ума от острова, так и тех, кому он не понравился. Мне кажется, это зависит от человека — от того, что он ищет, приезжая сюда. Кто-то после просмотра «Ешь, молись, люби» захочет белоснежных пляжей, спокойствия, отличного сервиса и безукоризненной красоты вокруг — что ж, за этим сюда ехать не нужно. А кто-то хочет приключений, неизвестности, новых знакомств и впечатлений — тогда Бали ответит вам взаимностью.