Если человек делает хорошее дело, Вселенная ему помогает

Яна Метальникова - основатель и руководитель студии хореографии и фитнеса DANCE-CITY. Дипломированный психолог, педагог-хореограф, судья ОРТО, блогер – это лишь несколько фактов из ее интересной биографии. «Модному городу» Яна раскрыла все свои секреты.

Мечтала

стать хореографом с детства. В танцы привела мама – балерина, хореограф, воздушная гимнастка. «Я посчитала: возле балетного станка в общей сложности я «проработала» примерно 3 600 часов! Прошла длинный творческий путь, набивая очень много шишек. А в награду за это получила самое ценное – опыт».

Работала

танцовщицей живота, моделью, фитнес-тренером, хореографом с детьми и взрослыми, защитилась на судью по хореографии в системе ОРТО. Был период, когда работала хореографом сразу в трех местах – школе моделей, детском саду и во дворце культуры. «Выбирать было мучительно больно.

Бежать бегом, пересаживаться с маршрутки в маршрутку, чтобы успеть везде, – вот был мой выбор. И я наслаждалась им».

Открыла

свою танцевальную школу, не имея стартового капитала. «Многие думают, что мамой-хореографом тебе легко построить карьеру и бизнес в танцах. Родители очень многое вложили в мое образование, я им за это бесконечно благодарна, как и за поддержку, которую они оказывают в моих начинаниях. Но все сложности «свободного плавания» я пережила по полной программе».

Назвала

свой коллектив DANCE-CITY – «Город танцев». «Помню смех и удивление людей: «DANCE-CITY, город танцев – и 10 учеников не насчитать!». Я не придавала этим словам значения, всегда верила в себя и делала то, что действительно люблю».

Ведет

блог в инстаграм «Бизнес-леди на пуантах» (@yana_meta). Пишет о танцах, успехах своих учеников, семейных отношениях, психологии, мотивации, путешествиях.

Собрала внушительную аудиторию – 19 тысяч реальных подписчиков.

Живет

в необычной семье: мама – балерина, хореограф, папа – писатель, астроном, муж – фокусник-иллюзионист. «У каждого из нас есть, помимо совместных, свои личные дела, увлечения, занятия. Мы радуемся, когда открываем новое для себя и уважаем выбор друг друга».

Знает,

что собрала вокруг себя хороших людей – коллектив, учеников, их родителей: «Будем надеяться, что и мы сами являемся таковыми, ведь человек всегда притягивает себе подобных».

Уверена,

что если человек делает хорошее дело, Вселенная ему помогает. Свой путь видит во всестороннем развитии детей: в DANCE-CITY работают все необходимые направления, включая растяжку, акробатику, современный танец, балет и многие другие.