Гастрономический туризм: пока не доешь, из-за стола не выйдешь!

Вот собрался ты как-то на море, сидишь такой довольненький в самолете, ждешь свой томатный сок. А кто-то в этот момент дегустирует пьемонтские джандуйю и сабайон, американский клэм-чаудер, нормандские сен-жаки или лавандовое мороженое. Гастрономический туризм - популярный нынче тренд, спасибо продуктовым санкциям. Ольга Волкова, руководитель турагентства «Аэропорт», собрала наиболее популярные сегодня направления в гастрономическом туризме с примерными ценами на поездку.

Ольга Волкова.



Италия

Здесь в любом месте найдется много вкусноты. Самую правильную пасту тебя научит готовить колоритная итальянская бабушка где-нибудь в Чинкве Терре. Будет тебе и вымешивание теста для pasta и приготовление la salsa карбонара. Родина капучино и эспрессо сделает из тебя маньяка-кофемана. Винодельни Пьемонта вообще лишат тебя сна.

Тоскана, конечно, уникальный регион для эстетического и вкусного путешествия.

Смело арендуй номер на маленькой вилле где-нибудь в Специи или Сиене. Бери напрокат машину или билет на Trenitalia и позволь себе немного пафоса: утренний кофе в Портофино, а вечернее прошутто – в окрестностях Пармы.

Что еще пробуем: сыры Пармезан, Грана Падано, Моцарелла, а также пиццу, лазанью, минестроне и граниту.

Цена вопроса в июне:

авиабилеты до Генуи или Турина – от 8900 руб.

мини-вилла или апарт-отель в Тоскане – от 2500 руб. в сутки.

пакетные туры в Италию (Тоскана) – от 29 000 руб.

Франция

Если слова «лягушки», «виноградные улитки», устрицы» будоражат твой слух, как песни раннего Джо Дассена, то Франция ждет тебя.

В Иль-де-Франс туристы едут попробовать всего по чуть-чуть, в Нормандию – сыры и устрицы, в Прованс – посмотреть на винодельни и лаванду.

К сведению, именно Франции мы обязаны слову омлет. Самый вкусный омлет по старинному рецепту готовят не в отеле на завтрак, а в аббатстве Мон-Сен-Мишель на севере страны (тот самый остров-крепость, который ежедневно подтопляет океан).

Что пробуем: сыр, сыр и еще раз сыр, гребешки, устрицы, рататуй, крем-брюле, лавандовое мороженое и еще раз сыр.

Потом выбрасываем все вещи из чемодана и везем с собой сыр.

Цена вопроса в июне:

авиабилеты до Бове – от 8500 руб.

отель в Экс-ан-Прованс – от 2600 руб. в сутки

отель в Нормандии/Этрета – от 4500 руб. в сутки

пакетные туры во Францию (Прованс) – от 58 000 руб.

Грузия

Грузины тебя не выпустят из страны, если узнают, что ты не попробовал хинкали и аджапсандали. Грузия в последнее время бьет все рекорды по гастротуризму. Не удивительно: далеко ехать не надо, виза не нужна, еда превосходна, климат очень мягкий, а Тбилиси очень современный.

Можно дегустировать Грузию на тбилисских улочках, где полно домашних ресторанов, размеренных бесед, домашнего сыра от тетушки Алико и, конечно же, многоголосных песен.

А можно бросить себя в машину и уехать в Кахетию, где что ни километр – так фотооткрытка: виноградники, стога сена, овечки, горы. Или посетить продуктовый рынок в Телави, попробовать все виды сулугуни и мацони. И прочувствовать, наконец, смысл фразы, которую говорят все грузины:

«Если у тебя нет в доме сыра,

значит, ты умер».

Что пробуем: грузинскую выпечку – кубдари, лаваши, мчади; а также соусы – ткемали, сациви, сацебели. Горячие блюда: харчо, чахохбили, чанахи. И везем с собой домой специи.

Цена вопроса в июне:

авиабилеты до Тбилиси – от 7200 руб.

отель в Тбилиси – от 1600 руб. в сутки

отель в Кахетии – от 1110 руб. в сутки

пакетные туры в Грузию – от 21300 руб.



Россия

Было бы совсем мучительно не написать про родную страну. Но Россия настолько огромна и самодостаточна в плане гастрономического туризма, что я, пожалуй, остановлюсь лишь на двух интересных местах.

Крым. Помимо всем известных виноградников, здесь прекрасная тандырная кухня – мясо, рис, овощи; фермерский сыр, травяной чай или компот по ГОСТу 1962 г. для пионерлагерей, ароматный кофе на песке. И конечно же, смешная рыбка барабулька, которая наплевала на санкции и посещает крымское побережье. Рыбка – гордость крымской кухни, готовят ее во всевозможных вариациях.

Питер. Нет, мы не будем уныло фоткаться в очереди в Эрмитаж, а просто насладимся едой в самом культурном городе мира. Рестораны на крышах с видом на Казанский собор и Невский проспект – хороший вариант для замедления пережевывания пищи, неспешного созерцания города и невыносимой легкости бытия.

Если хочется чего-то необычного, сходите в «Квартиру Кости Кройца» – эпатажный ресторан в одной из самых дорогих квартир Петербурга. Но нужно зарегистрироваться заранее на сайте, иначе не пустят.

На завтрак посетите «Пышечную» на Большой Конюшенной – это негласный гастрономический символ города.

Готовьтесь к очередям на минут 20–30, но зато можно попробовать кофе, как в школьной столовой, и, разумеется, лучшие во вселенной пышки.

Цена вопроса в июне:

авиабилеты до Петербурга – от 3500 руб.

авиабилеты в Симферополь – от 6000 руб.

отель в Ялте – от 1500 руб. в сутки

отель в Петербурге – от 1700 руб. в сутки

пакетные туры в Крым – от 17 000 руб.

пакетные туры в Петербург – от 11 500 руб.

Мест, где можно насытиться вкусной едой, в мире еще очень много. Подробнее можно почитать здесь: @airport.tula или #аэропортвтуле.