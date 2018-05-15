Новый тренд в пирсинге - микродермал

Микродермал - это украшение, которое держится на коже без видимых приспособлений - цепочек, крючочков и проч. Это новая технология в пирсинге и модный тренд, который вызывает много споров: приживется-не приживется, долго продержится или быстро отпадет? Прояснит вопрос Юлианна Ральф, мастер по пирсингу.

Юлианна Ральф.

Микродермал представляет собой специальный «якорь», который фиксируется под кожей. А на его видимой части крепится накрутка – то самое украшение, которое может быть любым: титановым, золотым, со стразом, драгоценным или полудрагоценным камнем, круглой формы, в виде трилистника, цветка. Вариантов форм и цветов множество – накрутку можно выбрать на свой вкус.

Процедура установки микродермала длится не более минуты, дискомфорт минимальный, поэтому анестезия нецелесообразна: укол делать больнее, чем вставлять «якорь». Украшение приживается несколько недель, при правильном уходе в этот период болезненных ощущений не будет.

«Якорь» для микродермала – титановый. Это гипоаллергенный материал, который не вызывает никаких реакций и не отторгается.

Микродермалами можно украсить шею, область декольте, живот, скулы, лоб, зону рядом с ушами.

Можно установить один микродермал или сразу несколько, в процессе носки можно менять накрутки, а вместе с ними и свой стиль. А если украшение надоест, мастер снимет его аккуратно и безболезненно, и спустя короткое время на коже не останется никаких следов.

Важный момент: если вы собираетесь в путешествие к морю и хотите установить микродермал, сделать это нужно минимум за 3 недели до отъезда.