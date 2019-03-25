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Твоя идеальная свадьба: инструкция в картинках

Твоя идеальная свадьба: инструкция в картинках

Свадьба — она как пожар или ремонт: не все пары такое переживают))). Свернуть всю эту гору дел, которая предстоит жениху и невесте, сейчас с успехом помогают свадебные организаторы. Ну а у нас есть несколько идей по нарядам, украшениям и декору. Надеемся, они вас вдохновят!

Предложение

Место — ресторан Boheme Hall.

Образ невесты: платье Solo-u, 5700 руб., туфли, 7200 руб., салон «Сливки».

Браслет и кольцо, золото, жемчуг. Салон «Нефертити».
Свадебный маникюр – ногтевая студия Aynura Nail.Салат «Цезарь» и сырное плато, «Фуршетбанкет».

Костюм-тройка, 23500 руб. Хлопковый галстук, 2000 руб.
Платок в карман пиджака, 500 руб. Всё – магазин Еnglishop.
Композиция в шляпной коробке с крыльями «Любовь может летать»,
салон цветов&флористики «Крылья».

Кольцо и зажим для галстука, золото. Салон «Нефертити».

Утро невесты

Сливочные шарики с сыром Дорблю, канапе капрезе, сливочный десерт  «Баноффи», всё – «Фуршетбанкет».

Кружевной комплект, 2000 руб., салон нижнего белья Fantasy.

Халатик, 1200 руб., салон нижнего белья Fantasy.

Колье, золото, жемчуг. Салон «Нефертити».

Туфли, 8000 руб., @Asha_heels.

Утро жениха

Английский костюм-тройка цвета peacock с жилеткой, 23500 руб.
Рубашка под запонки цвета ivory, 100% хлопок,  Англия, 4200 руб.
Бабочка, 800 руб. Кожаный ремень, 1950 руб.
Рыжие мужские туфли Brogue, 100% кожа, Англия, 13200 руб.
Всё – магазин Еnglishop.

Свадебный букет и бутоньерка из сухоцветов. Салон цветов&флористики
«Крылья».

Запонки, серебро с позолотой Sokolov. Браслет Cartier, золото.
Всё — салон «Нефертити».

Свадьба

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 −1
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