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Красивые свадьбы: дружба народов

Красивые свадьбы: дружба народов

На свадьбе Андрея и Гюльнары объединились две национальности, две культуры – России и Азербайджана.

Он – русский защитник Родины, она – азербайджанка, талантливый стилист, и решение быть вместе далось влюбленным очень непросто.

Сторона невесты не сразу приняла Андрея: Гюльнара должна была выйти замуж за жениха, выбранного ее семьей. Но наши герои победили все преграды. К слову, национальностей на свадьбе оказалось гораздо больше – не две, а целых восемь!

На свадьбе перед организаторами стояла задача учесть интересы и традиции разных культур – в еде, музыке, в традициях утра невесты.

Нужно было найти ресторан, который сможет приготовить блюда разных кухонь. Подготовить танец молодоженов, который отражал бы традиции обеих сторон, причем в «русской части» ведущую роль исполняла Гюльнара, а в восточной – Андрей.

Организаторы не стали отказываться от встречи молодоженов караваем, чтобы рассказать восточным гостям об этой русской традиции.

А они, в свою очередь, с радостью встретили королевское блюдо своей кухни, которое украшает самые торжественные события, – шах-плов. И он был подан к столу с рассказом о его ценности в кулинарных обычаях Востока. Вручение подарков проходило по порядкам стороны невесты: один из гостей за столом записывал подаренные суммы.

В середине вечера все гости обнимались, веселились и искренне радовались счастью молодых. Любовь спасает мир, стирает границы и объединяет народы – это точно!

Организатор и ведущая свадьбы – Светлана Дементьева. Фото: Таша Пряникова.
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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +5
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